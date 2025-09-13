الرسوم الجمركية على الصين والوحدة ضد روسيا.. مطالب ترامب لدول الناتو

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، رسالة مفتوحة على منصة "TruthSocial" موجهة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والعالم، دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد روسيا والصين.

وأكد الرئيس الأمريكي استعداده لفرض "عقوبات صارمة" على روسيا، شريطة أن تتعاون جميع دول الناتو وتتوقف عن شراء النفط الروسي. وأكد ترامب أن "التزام الناتو بالنصر ليس كاملاً"، مشيرًا إلى أن شراء النفط من موسكو "يضعف بشكل كبير القدرة التفاوضية".

كما دعا ترامب دول الناتو إلى فرض رسوم جمركية تتراوح بين 50% و100% على الصين، على أن ترفع هذه الرسوم بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا. وأكد أن مثل هذه الخطوة "ستكسر قبضة الصين على روسيا" وتساعد في إنهاء القتال.

وكتب الرئيس الأمريكي أيضا أن الحرب الحالية "ليست حربه"، وأنها ما كانت لتندلع لو كان رئيسا آنذاك.

وفي منشور نشره، كتب ترامب أن المسؤولية تقع على عاتق إدارة جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأكد ترامب رغبته في وقف القتل، مشيرا إلى سقوط أكثر من 7000 قتيل في الأسبوع الماضي وحده.

وفي ختام تصريحاته، كتب: "إذا فعل الناتو ما أقوله، فستنتهي الحرب بسرعة. وإلا، فأنتم تضيعون وقتي ووقت الولايات المتحدة ومالها وطاقتها".

وأعلنت عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس أنها سترسل قوات ومدفعية وأنظمة دفاع جوي لتأمين الجناح الشرقي للحلف، عقب توغل طائرات روسية مسيرة في المجال الجوي البولندي .

وبناء على طلب وارسو، اجتمع مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية لمناقشة الحادث الذي زاد من المخاوف في أوروبا من تصعيد الصراع مع موسكو.

ووفقا للسلطات البولندية، أسقطت ثلاث طائرات روسية مسيرة فجر الأربعاء بعد دخولها المجال الجوي للبلاد خلال هجوم على غرب أوكرانيا. وسقطت طائرات مسيرة أخرى على الأرض، وعُثر عليها لاحقًا في جميع أنحاء شرق البلاد.