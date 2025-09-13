قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تجاهل ترامب لتوغل مسيرات روسية بأجواء بولندا يثير القلق في أوروبا

محمد على

أثار دخول سربٌ من نحو 20 طائرة مُسيّرة عبر الحدود البولندية  قلقًا بالغًا بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذين أطلقوا، ولأول مرة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، النار على هدف روسي.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن ما يُثير القلق أيضًا هو رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن تحميل موسكو المسؤولية عن حادثة يوم الأربعاء، إلى جانب غياب المشاركة الأمريكية في صدّها.

ويشكك العديد من أعضاء الحلف بالفعل في التزام ترامب بالدفاع عنهم في حال وقوع هجوم روسي فعلي.

واعتُبر رد فعل ترامب الصامت على نطاق واسع مثالاً آخر على سعيه "أمريكا أولاً" لحث الحلفاء الأوروبيين على تحمل المزيد من المسؤولية عن أمنهم وتحمل تكلفة مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وقال بعض المحللين، إن ترامب قد يكون حذرًا أيضًا من استعداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقولون إنه قد يختبر القدرات العسكرية لحلف الناتو وعزيمة الولايات المتحدة بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من حرب موسكو لأوكرانيا.

وقال إيفو دالدر، السفير الأمريكي لدى الناتو من عام 2009 إلى عام 2013، وهو الآن زميل بارز في مركز بيلفر بجامعة هارفارد: "تؤكد هذه الحلقة أن ترامب، على عكس كل رئيس منذ روزفلت، لا يرى أن أمن أوروبا أساسي للأمن الأمريكي".

وصرح مسؤولاً في البيت الأبيض، شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن الرئيس "يريد أن تنتهي هذه الحرب، التي اندلعت بسبب عدم كفاءة جو بايدن، في أسرع وقت ممكن"، وأن على روسيا وأوكرانيا وقف الصراع، وعلى أوروبا "القيام بدورها بالضغط الاقتصادي على الدول التي تموّل الحرب".

أسقطت بولندا، بدعم من طائرات من أعضاء آخرين في حلف الناتو، ما لا يقل عن 19 طائرة مسيرة اخترقت مجالها الجوي يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي يُعرف فيها أن عضواً في التحالف العسكري الغربي أطلق النار خلال حرب روسيا في أوكرانيا.

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الفراخ والبيض

بكام كيلو الفراخ؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

فضل سورة البقرة

هل يجب قراءة سورة البقرة في جلسة واحدة لتحصيل فضلها ؟ .. تعرف على رد العلماء

مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يرحّب بموقف بلاده في الأمم المتحدة الداعم لفلسطين المستقلة

الضوابط الشرعية عند تكييش الشيكات

الضوابط الشرعية عند تكييش الشيكات.. عطية لاشين يكشف عنها

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

مخاطر تناول الجبنة يوميًا

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

سيارات ‏SUV‏

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

إليسا

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

