تجاهل ترامب لتوغل مسيرات روسية بأجواء بولندا يثير القلق في أوروبا

أثار دخول سربٌ من نحو 20 طائرة مُسيّرة عبر الحدود البولندية قلقًا بالغًا بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذين أطلقوا، ولأول مرة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، النار على هدف روسي.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن ما يُثير القلق أيضًا هو رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن تحميل موسكو المسؤولية عن حادثة يوم الأربعاء، إلى جانب غياب المشاركة الأمريكية في صدّها.

ويشكك العديد من أعضاء الحلف بالفعل في التزام ترامب بالدفاع عنهم في حال وقوع هجوم روسي فعلي.

واعتُبر رد فعل ترامب الصامت على نطاق واسع مثالاً آخر على سعيه "أمريكا أولاً" لحث الحلفاء الأوروبيين على تحمل المزيد من المسؤولية عن أمنهم وتحمل تكلفة مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وقال بعض المحللين، إن ترامب قد يكون حذرًا أيضًا من استعداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقولون إنه قد يختبر القدرات العسكرية لحلف الناتو وعزيمة الولايات المتحدة بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من حرب موسكو لأوكرانيا.

وقال إيفو دالدر، السفير الأمريكي لدى الناتو من عام 2009 إلى عام 2013، وهو الآن زميل بارز في مركز بيلفر بجامعة هارفارد: "تؤكد هذه الحلقة أن ترامب، على عكس كل رئيس منذ روزفلت، لا يرى أن أمن أوروبا أساسي للأمن الأمريكي".

وصرح مسؤولاً في البيت الأبيض، شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن الرئيس "يريد أن تنتهي هذه الحرب، التي اندلعت بسبب عدم كفاءة جو بايدن، في أسرع وقت ممكن"، وأن على روسيا وأوكرانيا وقف الصراع، وعلى أوروبا "القيام بدورها بالضغط الاقتصادي على الدول التي تموّل الحرب".

أسقطت بولندا، بدعم من طائرات من أعضاء آخرين في حلف الناتو، ما لا يقل عن 19 طائرة مسيرة اخترقت مجالها الجوي يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي يُعرف فيها أن عضواً في التحالف العسكري الغربي أطلق النار خلال حرب روسيا في أوكرانيا.