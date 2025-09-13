الإمارات تقرر عدم مشاركة إسرائيل في المؤتمر الأمني بدبي

أبلغت حكومة الإمارات، الكيان المحتل، عبر إخطار رسمي تلقته وزارة الدفاع الإسرائيلية، بأن شركاتها الأمنية لن تتمكن من المشاركة في مؤتمر أمني رفيع المستوى بدبي، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

جاء ذلك بعد محاولة اغتيال قيادات حركة حماس في الدوحة ضمن عملية "قمة النار".

وقالت الصحيفة، إنه تم تبرير القرار رسميًا بـ"اعتبارات أمنية"، إلا أن مسؤولين إسرائيليين يرون أن السبب الحقيقي هو الهجوم على قطر.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد زيارة دعم قام بها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى قطر.

ويعد المؤتمر أحد أهم الفعاليات الأمنية العالمية، حيث كانت إسرائيل تعرض تقنياتها الأمنية منذ سنوات.