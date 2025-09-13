الجيش اللبناني يحبط مغادرة سفينة وقود لميناء بيروت بطريقة غير قانونية

أفاد الجيش اللبناني بأن 3 عسكريين أصيبوا وتوقيف 22 شخصاً خلال إحباط مغادرة سفينة وقود بطريقة غير قانونية من ميناء الضبية شرق بيروت وفق ما ذكرت صحيفة الخليج.

وأوضح الجيش اللبناني في بيان اليوم السبت تفاصيل ما جرى، لافتا إلى أن وحدة من فوج مغاوير البحر بالاشتراك مع القوّات البحرية والقوّات الجوية نفذت عملية مطاردة، بناءً على إشارة القضاء المختص وبعد توافر معلومات بشأن محاولة سفينة "Hawk lll" مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية.

وأضاف أنه أثناء محاولة السفينة المذكورة مغادرة المياه الإقليمية، وبعد عدم امتثال طاقمها لأوامر الدورية، أطلقت عناصر الجيش طلقات تحذيرية في الهواء، ونفّذت وحدة من فوج مغاوير البحر عملية إنزال نوعية على السفينة بالاشتراك مع القوات الجوية، وأوقفت ٢٢ شخصًا كانوا على متنها، على مسافة نحو ٣٠ ميلًا بحريًّا من الشاطئ اللبناني.

ولفت إلى أنه أثناء تنفيذ العملية، أصيب ٣ عسكريين نتيجة محاولة ربان السفينة المناورة بها لمنع صعود عناصر الجيش على متنها.

إلى ذلك، أشار إلى أن السفينة أعيدت لاحقا إلى مرفأ ضبية.

إلى ذلك سيقوم الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل عيناثا بين الساعة 01:00 والساعة 03:00 .

