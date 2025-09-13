قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
الجيش اللبناني يحبط مغادرة سفينة وقود لميناء بيروت بطريقة غير قانونية

الساحل اللبناني
الساحل اللبناني
محمد على

أفاد الجيش اللبناني بأن 3 عسكريين أصيبوا وتوقيف 22 شخصاً خلال إحباط مغادرة سفينة وقود بطريقة غير قانونية من ميناء الضبية شرق بيروت وفق ما ذكرت صحيفة الخليج.

وأوضح الجيش اللبناني في بيان اليوم السبت تفاصيل ما جرى، لافتا إلى أن وحدة من فوج مغاوير البحر بالاشتراك مع القوّات البحرية والقوّات الجوية نفذت عملية مطاردة، بناءً على إشارة القضاء المختص وبعد توافر معلومات بشأن محاولة سفينة "Hawk lll" مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية.

وأضاف أنه أثناء محاولة السفينة المذكورة مغادرة المياه الإقليمية، وبعد عدم امتثال طاقمها لأوامر الدورية، أطلقت عناصر الجيش طلقات تحذيرية في الهواء، ونفّذت وحدة من فوج مغاوير البحر عملية إنزال نوعية على السفينة بالاشتراك مع القوات الجوية، وأوقفت ٢٢ شخصًا كانوا على متنها، على مسافة نحو ٣٠ ميلًا بحريًّا من الشاطئ اللبناني.

ولفت إلى أنه أثناء تنفيذ العملية، أصيب ٣ عسكريين نتيجة محاولة ربان السفينة المناورة بها لمنع صعود عناصر الجيش على متنها.

إلى ذلك، أشار إلى أن السفينة أعيدت لاحقا إلى مرفأ ضبية.

إلى ذلك سيقوم الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل عيناثا بين الساعة 01:00 والساعة 03:00 .
 

