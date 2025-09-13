قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز الصلاة على النبي بطريقة غير معروفة ؟.. الإفتاء تجيب
أيقونة حضارية عالمية.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة
إلهام شاهين عن تعاونها مع إسماعيل عبد الحافظ: كان ذكيا فى اختياراته للنصوص.. خاص
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025
أحمد حسن يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك والمصري
55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة ضربة موجعة
الخزنة فاضية.. شبح التمرد يطارد نجوم الزمالك والبرازيلي ليس الأخير
صحة غزة: 420 شهيدًا بينهم 145 طفلاً جراء سوء التغذية
90 ألف جنيه شهريا.. وظائف للتمريض بالإمارات بمرتبات خيالية
للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
رسالة نارية من ترامب للناتو: توقفوا عن شراء النفط الروسي أو استعدوا للعقوبات

ناصر السيد

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بأنه مستعد لفرض عقوبات على روسيا، ولكن بشرط موافقة جميع دول حلف شمال الأطلسي الناتو على وقف شراء النفط الروسي تمامًا وتطبيق عقوباتهم الخاصة.

وجّه دونالد ترامب رسالة موجهة إلى جميع دول الناتو، داعيًا فيها إلى اتخاذ إجراء جماعي ضد روسيا والصين في ظل الحرب الأوكرانية المستمرة.

في الرسالة، قال ترامب إنه مستعد لفرض "عقوبات كبيرة على روسيا" ولكن فقط عندما توافق جميع دول الناتو على فعل الشيء نفسه والتوقف تمامًا عن شراء النفط من موسكو، وفقًا لمنشور لدونالد ترامب على موقع "تروث سوشيال".

وأضاف "كما تعلمون، كان التزام حلف الناتو بتحقيق السلام والاستقرار أقل بكثير من 100%، وشراء البعض للنفط الروسي كان صادمًا! إنه يُضعف موقفكم التفاوضي وقدرتكم على المساومة تجاه روسيا بشكل كبير. على أي حال، أنا مستعد لذلك عندما تكونون مستعدين. فقط أخبروني متى؟".

وأوضح ترامب "أعتقد أن هذا، بالإضافة إلى قيام حلف شمال الأطلسي (الناتو) كمجموعة، بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 50% و100% على الصين، على أن يتم سحبها بالكامل بعد انتهاء الحرب مع روسيا وأوكرانيا، سيكون أيضًا ذا فائدة كبيرة في إنهاء هذه الحرب المميتة، وإن كانت سخيفة".

وانتقد الرئيس الأمريكي إدارة بايدن، قائلاً: "هذه ليست حرب ترامب (ولم تكن لتبدأ لو كنت رئيسًا!)، إنها حرب بايدن وزيلينسكي، أنا هنا فقط للمساعدة في وقفها، وإنقاذ آلاف الأرواح الروسية والأوكرانية".

واختتم ترامب رسالته قائلاً إن هذه الإجراءات، إذا طُبّقت، ستساعد في إنهاء الحرب بسرعة وإنقاذ الأرواح. 

وكتب: "وإلا، فأنتم تُضيعون وقتي، ووقت الولايات المتحدة وطاقتها وأموالها".

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

إضافة المواليد 2025 .. كل ما تعرفه عن استمارة تحديث البيانات الجديدة

إضافة المواليد 2025.. كل ما تريد معرفته عن استمارة التموين الجديدة

تشارلي كيرك

مسؤول أمريكي يكشف سبب مقتـ.ل الناشط السياسي كيرك

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

نقابة المحامين

علام يشهد احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين بشمال الشرقية

صندوق الادمان

انفوجراف| صندوق مكافحة الإدمان يعالج 99662 مريضا مجانا ومتابعة خلال 8 أشهر

نقابة الصحفيين

"الصحفيين" تستضيف الوزير الفلسطيني أحمد عساف في ندوة حول "استهداف الصحفيين"

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

مخاطر تناول الجبنة يوميًا
5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

سيارات ‏SUV‏
لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

إليسا
فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

