رسالة نارية من ترامب للناتو: توقفوا عن شراء النفط الروسي أو استعدوا للعقوبات

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بأنه مستعد لفرض عقوبات على روسيا، ولكن بشرط موافقة جميع دول حلف شمال الأطلسي الناتو على وقف شراء النفط الروسي تمامًا وتطبيق عقوباتهم الخاصة.

وجّه دونالد ترامب رسالة موجهة إلى جميع دول الناتو، داعيًا فيها إلى اتخاذ إجراء جماعي ضد روسيا والصين في ظل الحرب الأوكرانية المستمرة.

في الرسالة، قال ترامب إنه مستعد لفرض "عقوبات كبيرة على روسيا" ولكن فقط عندما توافق جميع دول الناتو على فعل الشيء نفسه والتوقف تمامًا عن شراء النفط من موسكو، وفقًا لمنشور لدونالد ترامب على موقع "تروث سوشيال".

وأضاف "كما تعلمون، كان التزام حلف الناتو بتحقيق السلام والاستقرار أقل بكثير من 100%، وشراء البعض للنفط الروسي كان صادمًا! إنه يُضعف موقفكم التفاوضي وقدرتكم على المساومة تجاه روسيا بشكل كبير. على أي حال، أنا مستعد لذلك عندما تكونون مستعدين. فقط أخبروني متى؟".

وأوضح ترامب "أعتقد أن هذا، بالإضافة إلى قيام حلف شمال الأطلسي (الناتو) كمجموعة، بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 50% و100% على الصين، على أن يتم سحبها بالكامل بعد انتهاء الحرب مع روسيا وأوكرانيا، سيكون أيضًا ذا فائدة كبيرة في إنهاء هذه الحرب المميتة، وإن كانت سخيفة".

وانتقد الرئيس الأمريكي إدارة بايدن، قائلاً: "هذه ليست حرب ترامب (ولم تكن لتبدأ لو كنت رئيسًا!)، إنها حرب بايدن وزيلينسكي، أنا هنا فقط للمساعدة في وقفها، وإنقاذ آلاف الأرواح الروسية والأوكرانية".

واختتم ترامب رسالته قائلاً إن هذه الإجراءات، إذا طُبّقت، ستساعد في إنهاء الحرب بسرعة وإنقاذ الأرواح.

وكتب: "وإلا، فأنتم تُضيعون وقتي، ووقت الولايات المتحدة وطاقتها وأموالها".