للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
أخبار العالم

لكل الدول دون استثناء.. مصر تجدد دعوتها لإخلاء الشرق الأوسط من النووي وأسلحة الدمار الشامل

علي صالح

تجدد جمهورية مصر العربية دعوتها الهادفة لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وخاصة في الشرق الأوسط، وصولاً إلى انضمام دول المنطقة كافة دون استثناء إلى المعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال اتفاقات الضمانات الشاملة، وبما يضمن الشفافية وعدم تبنى معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط، ويحول دون تزايد التوتر الإقليمي.

وتؤكد مصر وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، اليوم السبت، على الأهمية البالغة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ومواصلة جهودها نحو تحقيق هذا الهدف الذي يمثل خطوة جوهرية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم في وقف سباق تسلح يهدد السلم والأمن الدوليين والتوصل إلى عالم خال من الأسلحة النووية



يأتي ذلك في في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده خلال الفترة ١٥-١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ في فيينا، وفي سياق الاهتمام الدولي بمتابعة البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط للتأكد من سلميتها وامتثال الدول لتعهداتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي. 

 كما تشدد مصر على أنها كانت دائماً في طليعة الدول الداعمة لهذه الجهود منذ إطلاق مبادرة إقامة المنطقة الخالية من السلاح النووي عام ١٩٧٤ في إطار الأمم المتحدة، وهو ما يعكس التزامًا ثابتًا ورؤية استراتيجية لحماية شعوب المنطقة من مخاطر انتشار السلاح النووي.

وتعرب مصر عن قلقها إزاء التهديد الخطير الذي تواجهه البشرية جراء استمرار وجود الأسلحة النووية، وتدعو المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا الخطر بكل جدية، والوفاء بمسؤولياته في ضمان التنفيذ الكامل لالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن نزع السلاح النووي كأحد أركانها الأساسية، 

وتؤكد مصر أن القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي عام ١٩٩٥ بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يُمثل التزامًا دوليًا واضحًا، وأن تنفيذه يشكل جزءًا لا يتجزأ من صفقة المد اللانهائي للمعاهدة والحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار النووي برمته.

الاسلحة النووية اسلحة الدمار الشامل وزارة الخارجية منع الانتشار النووي الشرق الاوسط اسرائيل

