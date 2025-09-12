قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يقدم التهنئة لوزير الخارجية السوداني على توليه منصبه الجديد
أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيا مع السفير محي الدين سالم وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني الجديد مساء يوم الجمعة، حيث قدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.


أكد الوزير عبد العاطي على عمق الروابط الأخوية والتاريخية التى تجمع مصر والسودان والحرص على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية فى جميع المجالات، مشدداً على دعم مصر الكامل لوحدة السودان الشقيق ومؤسساته الوطنية وسيادته وسلامة أراضيه، مستعرضاً ما تبذله مصر من جهود لتسوية الأزمة السودانية والتوصل لحل شامل بملكية سودانية يفضي لوقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية جامعة تنهي الأزمة الراهنة وتوقف معاناة الشعب السوداني الشقيق.


اتفق الجانبان على استمرار التواصل خلال الفترة المقبلة للعمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في دفع العلاقات بين الشعبين إلى آفاق ارحب.

