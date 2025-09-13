وزير الخارجية يشيد بدور الأئمة في الإرتقاء بصورة مصر بالخارج

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم "السبت"، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين.

وثمَّن وزير الخارجية التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية ووزارة الأوقاف، مشيدًا بالحرص المتبادل على خدمة المصلحة الوطنية من خلال العمل المشترك، والتكامل في الأدوار خاصة في ما يخص الشأن الديني خارج مصر.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في الارتقاء بصورة مصر في العالمين العربي والإسلامي، من خلال إسهامات الأئمة والموفدين، وما يقومون به من دور كبير في نشر القيم الإسلامية الصحيحة، وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش، ومواجهة الفكر المتطرف.

كما رحب وزير الخارجية بالتنسيق القائم بين الوزارتين في مجال الدورات التدريبية للأئمة والوعاظ الوافدين من مختلف الدول، وكذلك إيفاد مبعوثي وزارة الأوقاف لإحياء ليالي شهر رمضان في عدد من دول العالم، وهو ما يعكس الصورة المشرّفة لمصر وريادتها الدينية.

وشهد اللقاء تأكيدًا متبادلًا من الجانبين على أهمية استمرار التعاون المشترك بما يخدم المصلحة الوطنية ويُعزز من الحضور المصري دوليًّا على الصعيدين الديني والثقافي.