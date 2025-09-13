وزارة الأوقاف تطلق قافلة "الرحمة والمواساة" لدعم المرضى بمستشفيات القاهرة

نظمت وزارة الأوقاف قافلة جديدة تحت عنوان "الرحمة والمواساة"، استهدفت مستشفى منشية البكري والمركز الطبي بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور خالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وبحضور الدكتورة رنا حسين سعيد، مديرة عام منطقة مصر الجديدة الطبية.

شارك في فعاليات القافلة الدكتور وائل عطية الجعار، مدير عام مستشفى منشية البكري، إلى جانب قيادات إدارة أوقاف شرق القاهرة، وعدد من الأئمة والمفتشين والعاملين بالإدارة، كما رافقتهم الدكتورة جينا وجيه، مسئولة المبادرات بالمنطقة الطبية.

وتهدف القافلة إلى تقديم الدعم المعنوي والمجتمعي للمرضى والمحتاجين، من خلال أنشطة تشمل خدمات طبية ومبادرات توعوية تُرسخ لقيم الرحمة والتكافل، تأكيدًا على الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة الأوقاف.

وأكدت الوزارة أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المستمرة التي تنظمها في مختلف المحافظات، لتعزيز الروابط المجتمعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتأكيد رسالة الأوقاف في خدمة المجتمع المصري بمختلف قطاعاته.