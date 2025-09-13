قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
استشهاد اللاعب الفلسطيني محمد رامز السلطان بعد قصف منزله
قبل افتتاحه.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية
ديني

وزارة الأوقاف تطلق قافلة "الرحمة والمواساة" لدعم المرضى بمستشفيات القاهرة

جانب من القافلة
جانب من القافلة
عبد الرحمن محمد

 نظمت وزارة الأوقاف قافلة جديدة تحت عنوان "الرحمة والمواساة"، استهدفت مستشفى منشية البكري والمركز الطبي بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور خالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وبحضور الدكتورة رنا حسين سعيد، مديرة عام منطقة مصر الجديدة الطبية.

شارك في فعاليات القافلة الدكتور وائل عطية الجعار، مدير عام مستشفى منشية البكري، إلى جانب قيادات إدارة أوقاف شرق القاهرة، وعدد من الأئمة والمفتشين والعاملين بالإدارة، كما رافقتهم الدكتورة جينا وجيه، مسئولة المبادرات بالمنطقة الطبية.

وتهدف القافلة إلى تقديم الدعم المعنوي والمجتمعي للمرضى والمحتاجين، من خلال أنشطة تشمل خدمات طبية ومبادرات توعوية تُرسخ لقيم الرحمة والتكافل، تأكيدًا على الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة الأوقاف.

وأكدت الوزارة أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المستمرة التي تنظمها في مختلف المحافظات، لتعزيز الروابط المجتمعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتأكيد رسالة الأوقاف في خدمة المجتمع المصري بمختلف قطاعاته.

وزارة الأوقاف قافلة الرحمة مستشفى منشية البكري مصر الجديدة الدعم المجتمعي المبادرات الطبية خدمة المرضى

