الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى حول فضل العلم ومكانة العلماء

عقدت وزارة الأوقاف، 27 ندوة علمية كبرى تحت عنوان: "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.. فضل العلم ومكانة العلماء"، وذلك ضمن برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" الذي تنظمه الوزارة في المساجد الكبرى بجميع المديريات.

وجاءت هذه الندوات في إطار جهود الوزارة لغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وتعزيز وعيهم بأهمية العلم ودور العلماء في بناء الفرد والمجتمع، وتنمية قدراتهم الفكرية والعقلية، وتحفيزهم على التحلي بالفضائل، والحرص على الاجتهاد في طلب العلم، ليكونوا قدوة صالحة في سلوكهم وتعاملاتهم، وعناصر فاعلة تُسهم في نهضة الوطن وتقدمه.

ويُعد برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" أحد أبرز البرامج النوعية التي أطلقتها الوزارة لبناء وعي الناشئة علميًّا وشرعيًّا، وتحقيق التواصل المباشر معهم داخل المساجد الكبرى، بإشراف نخبة من الأئمة والدعاة المتخصصين الذين يحرصون على تبسيط المفاهيم الدينية، وتقديمها بأسلوب تربوي يناسب أعمار الأطفال واحتياجاتهم.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في تنفيذ هذه اللقاءات العلمية والتثقيفية أسبوعيًّا، بما يُسهم في إعداد جيل واعٍ مستنير، يجمع بين القيم الدينية الصحيحة والانتماء الوطني الصادق، تجسيدًا لرسالة الوزارة في بناء الإنسان المصري بناءً متكاملًا يقوم على العلم والإيمان.