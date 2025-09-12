قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يكرر التتويج؟ 5 مباريات مهمة للأهلي تحدد مصير النحاس أبرزها مواجهة الزمالك
الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
روسيا ترفض اتهامات برلين تورطها في انتهاك طائرات مسيّرة أجواء بولندا
ديني

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى حول فضل العلم ومكانة العلماء

عبد الرحمن محمد

عقدت وزارة الأوقاف، 27 ندوة علمية كبرى تحت عنوان: "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.. فضل العلم ومكانة العلماء"، وذلك ضمن برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" الذي تنظمه الوزارة في المساجد الكبرى بجميع المديريات.

وجاءت هذه الندوات في إطار جهود الوزارة لغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وتعزيز وعيهم بأهمية العلم ودور العلماء في بناء الفرد والمجتمع، وتنمية قدراتهم الفكرية والعقلية، وتحفيزهم على التحلي بالفضائل، والحرص على الاجتهاد في طلب العلم، ليكونوا قدوة صالحة في سلوكهم وتعاملاتهم، وعناصر فاعلة تُسهم في نهضة الوطن وتقدمه.

ويُعد برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" أحد أبرز البرامج النوعية التي أطلقتها الوزارة لبناء وعي الناشئة علميًّا وشرعيًّا، وتحقيق التواصل المباشر معهم داخل المساجد الكبرى، بإشراف نخبة من الأئمة والدعاة المتخصصين الذين يحرصون على تبسيط المفاهيم الدينية، وتقديمها بأسلوب تربوي يناسب أعمار الأطفال واحتياجاتهم.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في تنفيذ هذه اللقاءات العلمية والتثقيفية أسبوعيًّا، بما يُسهم في إعداد جيل واعٍ مستنير، يجمع بين القيم الدينية الصحيحة والانتماء الوطني الصادق، تجسيدًا لرسالة الوزارة في بناء الإنسان المصري بناءً متكاملًا يقوم على العلم والإيمان.

وزارة الأوقاف الأوقاف 27 ندوة علمية 27 ندوة علمية كبرى ندوة ندوة علمية فضل العلم ومكانة العلماء

