قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يطالب سكان غزة بالإخلاء الفوري للمدينة
كن رجلا.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
نقابة العاملين بالبترول: القطاع وفر 3.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية
تحذير.. عودة ارتفاع الرطوبة والحرارة نهارا| الطقس اليوم
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 230 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ثروة 1.2 مليار دولار| رجل أعمال برازيلي يثير الجدل بوصية لـ نيمار.. القصة الكاملة
واشنطن: سنتخذ إجراءات ضد البرازيل عقب إدانة الرئيس السابق بولسونارو
إعفاءات خاصة وحظر مشدد.. كيف ينظم القانون المصري حيازة الأسلحة؟
تحذير من ظاهرة وحيدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 12-9-2025
عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟
تناقض سافر.. نائبة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن تعزي قطر وتبرر العدوان الإسرائيلي ضدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كن رجلا.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
محمد شحتة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: "وكن رجلًا إن أتوا بعده يقولون: مـر، وهذا الأثر".

خطبة الجمعة اليوم

وقالت وزارة الأوقاف، في بيانها إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بالمسئولية المشتركة للفرد والأسرة، وأثر ذلك في بناء الإنسان وتشكيل شخصيته، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، وغرس القيم الأخلاقية التي تبني أجيالًا قادرة على تحمل الأمانة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المساجد على مستوى الجمهورية ستلتزم بهذا الموضوع الموحد، ضمن خطتها الدعوية التي تهدف إلى نشر الوعي، وترسيخ القيم الوطنية والدينية، وتقديم خطاب ديني معتدل يعكس روح الإسلام السمحة.

افتتاحات المساجد

كما تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (١٠) مساجد اليوم الجمعة، الموافق ١٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد (٨) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (١٤٥) مسجدًا من بينها (١١٨) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٢٧) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٦٣٤) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٥٨٧ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية إهريت – مركز إطسا غرب؛ ومسجد عبد الرازق بعزبة عبد الرازق بقرية الغرق – مركز إطسا.

وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد رشيد الجديد بقرية المسين – مركز الدلنجات.

وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد ديب حسين - مركز أبنوب.

وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة القسيس - مركز المحلة الكبرى.

وفي محافظة مطروح:
تم إنشاء وبناء مسجد الشيخ سنوسي بمنطقة حبلة رأس الحكمة.

وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد مصطفى حمودة بقرية الكوم الطويل – مركز بيلا.

وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد الهدى بعزبة شريف – مركز منشأة القناطر.

وفي محافظة أسوان:
تم إحلال وتجديد مسجد البدانية  بنجع الشهيد صلاح نصر بقرية الكلح شرق – مركز إدفو.
كما تم إنشاء وبناء مسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة الشحاتاب - مركز إدفو.

وتؤكِّد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.
 

خطبة الجمعة صلاة الجمعة خطبة الجمعة اليوم وزارة الأوقاف مساجد الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار كتب العام الدراسي الجديد

تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

الاموال المضبوطة بالاقصر

ما شافوهمش وهما بيسرقوا.. الشرطة تضبط الملايين لحظة اقتسامها بالأقصر .. اعرف القصة

تمساح

نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره

محمود الخطيب

نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

محمود الخطيب

غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025

ترشيحاتنا

رضا عبد العال

رضا عبد العال: الأهلي لو اتعادل أو خسر ماتش إنبي يبيع كل نجومه

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

عصام الحضري

الحضري لـ حراس المنتخب الثاني: بداية خير واللي جاي أفضل

بالصور

كاجوال لافت.. رحمة أحمد تخطف الأنظار بظهورها

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

صبا مبارك تخطف الأنظار بجمالها

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

طريقة عمل خلطة المحشي

طريقة عمل خلطة المحشي
طريقة عمل خلطة المحشي
طريقة عمل خلطة المحشي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد