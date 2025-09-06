قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بطولة ظافر العابدين.. 10 دقائق تصفيق لفيلم فلسطين 36 بمهرجان تورونتو
توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول
الأجواء تقترب.. متى يبدأ فصل الخريف وما طبيعة الطقس المتوقعة؟
مفاجآت قضية سارة خليفة.. متهم يدعي حبسه قبل إعلان ضبط شركائه وآخر يرفض التوقيع على أقواله
باكستان ترفض دعوات الأمم المتحدة لوقف ترحيل اللاجئين الأفغان
محمود مسلم: مصر لا تخاف من أحد وإسرائيل تعلم ذلك
المستشار القانوني لـ الزمالك يكشف حقيقة سحب أرض النادي بأكتوبر رسميا
المصريين الأحرار: تصريحات نتنياهو استفزازية ومخططات التهجير مرفوضة تمامًا
تمهيدًا للعمل رسميًا.. النقل تطُلق التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب
مصر لا تخشى أحد.. محمود مسلم: نتنياهو يدفع المنطقة إلى حافة الانفجار
أحمد خالد صالح: المنصات ساعدت الدراما على الخروج من القالب القديم.. خاص
الرئيس السيسي يدعو لتشجيع الاستثمار الخاص في المجال الطبي وصناعة الدواء
"وكن رجلًا إن أتوا بعده".. خطبة الجمعة القادمة بمساجد الأوقاف

عبد الرحمن محمد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بتاريخ 12 أغسطس 2025م، الموافق 20 ربيع الأول 1447هـ، تحت عنوان: "وكن رجلًا إن أتوا بعده يقولون: مـر، وهذا الأثر".

وقالت الوزارة في بيانها إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بالمسئولية المشتركة للفرد والأسرة، وأثر ذلك في بناء الإنسان وتشكيل شخصيته، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، وغرس القيم الأخلاقية التي تبني أجيالًا قادرة على تحمل الأمانة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن المساجد على مستوى الجمهورية ستلتزم بهذا الموضوع الموحد، ضمن خطتها الدعوية التي تهدف إلى نشر الوعي، وترسيخ القيم الوطنية والدينية، وتقديم خطاب ديني معتدل يعكس روح الإسلام السمحة.

الأوقاف تفتح تحقيقا عاجلا

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه شاب وهو يعتلي منبر أحد مساجد محافظة الدقهلية ويتحدث عن يوم مولد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، مستخدمًا عبارة وصفت بالمسيئة لمقام النبوة، الأمر الذي قوبل باستنكار واسع من قبل رواد مواقع التواصل والمواطنين.

وكشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف لـ “صدى البلد ” تفاصيل الواقعة التي أثارت الغضب، موضحة أن الشاب الذي ظهر في الفيديو ليس من بين الخطباء المعتمدين لدى الوزارة، ولا ينتمي إلى كوادرها الرسمية.

وتبين بعد الفحص أنه طالب يدرس في المرحلة الثانوية الأزهرية، وقد قام بالصعود إلى منبر المسجد دون الحصول على أي تصريح رسمي أو إذن مسبق من الوزارة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للتعليمات والضوابط المعمول بها داخل المساجد التابعة لوزارة الأوقاف.

وأضاف المصدر أن الوزارة، فور علمها بالواقعة، بدأت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تكليف  التفتيش العام والإدارة والمديرية المختصة بمباشرة التحقيق في ملابسات ما حدث، للوقوف على حجم التجاوز، ومعرفة كيف تمكن الطالب من الوصول إلى المنبر دون رقيب، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء واجبه الوظيفي والرقابي داخل المسجد.

الخطبة الموحدة وزارة الأوقاف بناء الإنسان المسئولية الأسرية الجمعة القادمة التوعية الدينية القيم الأخلاقية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

صورة موضوعية

شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

شريف مدكور

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

الذهب

أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 6-9-2025 في مصر

رقص العروسان فرحانين بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية

زفة عروسة.. إطلاق شماريخ وألعاب نارية بمحطة وقود بالمحلة والأمن يحقق |صور

بوبا اللدغة

حجز محاكمة البلوجر "بوبا اللدغة" لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحكم

سارة خليفة

دفاع متهم بقضية سارة خليفة: موكلي تعرض لضغوط للاعتراف بقضية تصنيع المخدرات

بالصور

رشاقة ملحوظة .. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

ضبط 16 طن أرز وأعلاف أسماك و25 صفيحة ألبان مجهولة المصدر في الشرقية

فستان البحر .. ميرهان حسين تستعرض جمالها فى أحداث ظهور

وائل جسار يشعل حماس الجمهور في ختام حفلات الساحل الشمالي

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

السبب وراء دخول دانا حمدان المستشفى

أزمة بسبب حقن الكولاجين.. دانا حمدان تكشف معاناتها ودخولها المستشفى

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

