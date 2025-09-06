"وكن رجلًا إن أتوا بعده".. خطبة الجمعة القادمة بمساجد الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بتاريخ 12 أغسطس 2025م، الموافق 20 ربيع الأول 1447هـ، تحت عنوان: "وكن رجلًا إن أتوا بعده يقولون: مـر، وهذا الأثر".

وقالت الوزارة في بيانها إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بالمسئولية المشتركة للفرد والأسرة، وأثر ذلك في بناء الإنسان وتشكيل شخصيته، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، وغرس القيم الأخلاقية التي تبني أجيالًا قادرة على تحمل الأمانة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن المساجد على مستوى الجمهورية ستلتزم بهذا الموضوع الموحد، ضمن خطتها الدعوية التي تهدف إلى نشر الوعي، وترسيخ القيم الوطنية والدينية، وتقديم خطاب ديني معتدل يعكس روح الإسلام السمحة.

الأوقاف تفتح تحقيقا عاجلا

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه شاب وهو يعتلي منبر أحد مساجد محافظة الدقهلية ويتحدث عن يوم مولد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، مستخدمًا عبارة وصفت بالمسيئة لمقام النبوة، الأمر الذي قوبل باستنكار واسع من قبل رواد مواقع التواصل والمواطنين.

وكشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف لـ “صدى البلد ” تفاصيل الواقعة التي أثارت الغضب، موضحة أن الشاب الذي ظهر في الفيديو ليس من بين الخطباء المعتمدين لدى الوزارة، ولا ينتمي إلى كوادرها الرسمية.

وتبين بعد الفحص أنه طالب يدرس في المرحلة الثانوية الأزهرية، وقد قام بالصعود إلى منبر المسجد دون الحصول على أي تصريح رسمي أو إذن مسبق من الوزارة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للتعليمات والضوابط المعمول بها داخل المساجد التابعة لوزارة الأوقاف.

وأضاف المصدر أن الوزارة، فور علمها بالواقعة، بدأت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تكليف التفتيش العام والإدارة والمديرية المختصة بمباشرة التحقيق في ملابسات ما حدث، للوقوف على حجم التجاوز، ومعرفة كيف تمكن الطالب من الوصول إلى المنبر دون رقيب، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء واجبه الوظيفي والرقابي داخل المسجد.