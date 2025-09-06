قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

رئيس القطاع الديني بالأوقاف يرسم الخريطة الدعوية في اجتماع بمديري القاهرة والسويس وبورسعيد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبد الرحمن محمد

عقد الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، اليوم السبت الموافق 6 من سبتمبر 2025م، اجتماعا موسعا بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مديري مديريات الأوقاف بمحافظات القاهرة والسويس وبورسعيد، إلى جانب مديري الإدارات الفرعية التابعة لها.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور أسامة فخري الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وذلك لبحث عدد من الملفات الدعوية المهمة، وسبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات الوطنية في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور عبد الباري أهمية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، من خلال إطلاق مسابقة ثقافية دينية مشتركة، إلى جانب عقد ندوة شهرية لطلاب المدارس، بهدف تعزيز القيم الأخلاقية، وترسيخ الهوية الوطنية لدى النشء.

كما شدد على ضرورة تفعيل الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة عبر برنامج "اعرف بلدك"، من خلال تنظيم رحلات توعوية على متن قطار الأقصر، لتعميق الانتماء الوطني وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ مصر الحضاري.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع آفاق التعاون مع وزارة السياحة والآثار لإطلاق برامج تدريبية للأئمة والشباب حول المعالم الإسلامية في مصر، في إطار سياحة روحية توعوية تعنى بإبراز مقامات الصالحين ودورهم في تشكيل الوجدان المصري.

كما تطرق الاجتماع إلى تطوير ملف خطباء المكافأة، بالتعاون مع المراكز الثقافية الإسلامية، ودعم دور الواعظات في البرامج الدعوية، مع التأكيد على تنظيم ندوة كبرى شهرية ذات طابع فكري حواري تقام في أحد المساجد الكبرى، لتكون منبرا للفكر المستنير والنقاش البناء.

وأشار الدكتور عبد الباري إلى الاستعداد لإطلاق مسابقة سنوية تحت عنوان "الأئمة النجباء"، تبدأ على مستوى الإدارات، ثم المديريات، وتنتهي بتكريم المتفوقين على مستوى الوزارة، مع اعتماد حوافز تشجيعية متميزة للفائزين. 

كما تم الاتفاق على تفعيل المجالس العلمية، وإطلاق قوافل دعوية للمناطق الحدودية ومراكز الشباب، بالإضافة إلى قوافل توعية مشتركة مع وزارة الصحة، تجمع بين الرسالة الدينية والصحية.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس القطاع الديني على ضرورة الالتزام بالحصول على موافقة كتابية مسبقة لإقامة أي فعاليات دعوية أو علمية، مع متابعة دقيقة للمساجد الواقعة داخل الأندية الرياضية والزوايا، إلى جانب الرقابة على الخطباء المتطوعين، مؤكدا أهمية احترام التسلسل الوظيفي، وعدم التساهل مع أي خروج عن ثوابت العقيدة أو مبادئ المواطنة، دعما لرسالة وزارة الأوقاف في ترسيخ وسطية الإسلام وصون الهوية الوطنية.

رئيس القطاع الديني الأنشطة الدعوية برامج الشراكة مديريات الأوقاف

محافظ الشرقية

محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

