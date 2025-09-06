الأوقاف تطلق مسابقة كبرى لحفاظ القرآن والمنشدين بالقاهرة الكبرى

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق مسابقة كبرى في حفظ القرآن الكريم والابتهالات الدينية لأبناء محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف، وبدعم من إحدى المؤسسات الخيرية التي تتكفل بالجوائز.

وتم تخصيص المسابقة للأطفال والناشئة من الفئات العمرية المختلفة حتى 18 عامًا، على أن تُجرى الاختبارات على مرحلتين، أولية ونهائية، لاختيار الأفضل من بين المشاركين في فرعي الحفظ والابتهال.

وقد أتاحت الوزارة التسجيل للمسابقة إلكترونيًا من خلال الرابط التالي:

https://awkafonline.gov.eg/competitions/9/مسابقة-قرآنية-وابتهالية

ويبدأ التسجيل من يوم السبت 6 سبتمبر 2025، ويستمر حتى الجمعة 12 سبتمبر 2025.

الشروط الأساسية للمشاركة

أن يتراوح عمر المتقدم بين 3 إلى 18 عامًا عند التقديم.

أن يكون من أبناء محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية).

الالتزام بضبط التلاوة ومراعاة أحكام التجويد.

المسابقة متاحة للذكور والإناث على حد سواء.

فروع المسابقة

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم، ويُقسَّم إلى خمسة مستويات بحسب العمر والمحفوظ:

المستوى الأول (3 – 5 سنوات): حفظ جزأين على الأقل.

المستوى الثاني (6 – 8 سنوات): حتى ربع القرآن الكريم.

المستوى الثالث (9 – 12 سنة): حتى نصف القرآن الكريم.

المستوى الرابع (13 – 15 سنة): حتى ثلاثة أرباع المصحف.

المستوى الخامس (16 – 18 سنة): حفظ القرآن الكريم كاملًا.

الفرع الثاني: الابتهالات الدينية

يُخصص للمتسابقين حتى سن 18 عامًا، ممن يتمتعون بحسن الصوت وجمال الأداء، من الذكور والإناث.

مواعيد التصفية الأولية

تعقد الاختبارات في مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية في الفترة من الأحد 14 سبتمبر إلى الخميس 25 سبتمبر 2025، في الأيام الرسمية من الأحد إلى الخميس.

ويُرشَّح من كل مديرية العدد التالي من المتسابقين:

40 متسابقًا للمستويين الأول والثاني.

25 متسابقًا للمستوى الثالث.

20 متسابقًا للمستوى الرابع.

15 متسابقًا للمستوى الخامس.

15 متسابقًا في فرع الابتهالات.

التصفية النهائية

تعقد التصفية الختامية للمسابقة خلال الفترة من الأحد 28 سبتمبر إلى الخميس 2 أكتوبر 2025، لاختيار الفائزين من بين المتأهلين في كل فرع ومستوى.