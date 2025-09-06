قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باحث: القمر الدموي يزين سماء مصر غدًا.. وخسوف كلي نادر يُشاهد بالعين المجردة
قرار عاجل من المحكمة بشأن الصحفيين في محاكمة سارة خليفة بقضية تصنيع المخدرات
العالم يترقب أطول خسوف قمري كلي في 2025.. متي سيحدث ؟
وزير الخارجية للعالم: معبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين من أرضهم
وكالة الأونروا: المجاعة أصبحت أمرا واقعا والجوع يضرب قطاع غزة
مصرع أستاذة جامعية وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا – قنا
الحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه لمن يحرم المرأة من ميراثها.. تفاصيل
منال عوض: بدء أعمال زراعة محور صلاح سالم الجديد
مسئول في حزب الله: تحرك الحكومة بشأن خطة الجيش «فرصة للعودة إلى الحكمة»
وزير الخارجية: أية محاولات تستهدف عمل الأونروا مرفوضة.. ومصر تدعم نشاط الوكالة فى رعاية اللاجئين الفلسطينيين
عبدالعاطي يحذر ويتكوف من خطورة العمليات العسكرية في غزة واستخدام التجويع كسلاح حرب
حلم المونديال.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل رسميا إلى كأس العالم 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تطلق مسابقة كبرى لحفاظ القرآن والمنشدين بالقاهرة الكبرى

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق مسابقة كبرى في حفظ القرآن الكريم والابتهالات الدينية لأبناء محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف، وبدعم من إحدى المؤسسات الخيرية التي تتكفل بالجوائز.

وتم تخصيص المسابقة للأطفال والناشئة من الفئات العمرية المختلفة حتى 18 عامًا، على أن تُجرى الاختبارات على مرحلتين، أولية ونهائية، لاختيار الأفضل من بين المشاركين في فرعي الحفظ والابتهال.

وقد أتاحت الوزارة التسجيل للمسابقة إلكترونيًا من خلال الرابط التالي:
https://awkafonline.gov.eg/competitions/9/مسابقة-قرآنية-وابتهالية
ويبدأ التسجيل من يوم السبت 6 سبتمبر 2025، ويستمر حتى الجمعة 12 سبتمبر 2025.

الشروط الأساسية للمشاركة

أن يتراوح عمر المتقدم بين 3 إلى 18 عامًا عند التقديم.

أن يكون من أبناء محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية).

الالتزام بضبط التلاوة ومراعاة أحكام التجويد.

المسابقة متاحة للذكور والإناث على حد سواء.

 فروع المسابقة

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم، ويُقسَّم إلى خمسة مستويات بحسب العمر والمحفوظ:

المستوى الأول (3 – 5 سنوات): حفظ جزأين على الأقل.

المستوى الثاني (6 – 8 سنوات): حتى ربع القرآن الكريم.

المستوى الثالث (9 – 12 سنة): حتى نصف القرآن الكريم.

المستوى الرابع (13 – 15 سنة): حتى ثلاثة أرباع المصحف.

المستوى الخامس (16 – 18 سنة): حفظ القرآن الكريم كاملًا.

الفرع الثاني: الابتهالات الدينية
يُخصص للمتسابقين حتى سن 18 عامًا، ممن يتمتعون بحسن الصوت وجمال الأداء، من الذكور والإناث.

مواعيد التصفية الأولية

تعقد الاختبارات في مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية في الفترة من الأحد 14 سبتمبر إلى الخميس 25 سبتمبر 2025، في الأيام الرسمية من الأحد إلى الخميس.

ويُرشَّح من كل مديرية العدد التالي من المتسابقين:

40 متسابقًا للمستويين الأول والثاني.

25 متسابقًا للمستوى الثالث.

20 متسابقًا للمستوى الرابع.

15 متسابقًا للمستوى الخامس.

15 متسابقًا في فرع الابتهالات.

 التصفية النهائية

تعقد التصفية الختامية للمسابقة خلال الفترة من الأحد 28 سبتمبر إلى الخميس 2 أكتوبر 2025، لاختيار الفائزين من بين المتأهلين في كل فرع ومستوى.

 

مسابقة الأوقاف المولد النبوي حفظ القرآن الكريم الابتهالات الدينية القاهرة الكبرى اختبارات التصفية النهائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

تنسيق الجامعات 2025

خلال ساعات.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

محمود سامي قنبير

بعد مكالمة الرئيس السيسي له.. من هو الدكتور محمود سامي قنيبر؟

صورة موضوعية

شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 6-9-2025

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تطلق مسابقة كبرى لحفاظ القرآن والمنشدين بالقاهرة الكبرى

د. اسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف

الأوقاف تفتح تحقيقًا عاجلًا بعد تطاول غير مقبول عن ذكرى المولد النبوي بمسجد بالدقهلية

الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الهند

مفتي الهند: رسالة النبي دعوة عالمية لبناء مجتمع السلام والمساواة

بالصور

فستان البحر .. ميرهان حسين تستعرض جمالها فى أحداث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

وائل جسار يشعل حماس الجمهور في ختام حفلات الساحل الشمالي

حفل وائل جسار
حفل وائل جسار
حفل وائل جسار

صور جديدة من حفل زفاف هاجر السراج.. شاهد

حفل زفاف هاجر السراج
حفل زفاف هاجر السراج
حفل زفاف هاجر السراج

بفستان لامع.. كارولين عزمي تبهر متابعيها على إنستجرام

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

المزيد