قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برج مشتهى يتحول إلى ركام.. قصف إسرائيلي عنيف يثير الرعب بين آلاف النازحين
جناح صناعي مصري في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطيب الأوقاف: عيشوا سيرة الرسول في ذكرى المولد النبوي وتدبروا حياته.. فيديو

صلاة الجمعة من مسجد الفتح
صلاة الجمعة من مسجد الفتح
محمد شحتة

قال الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، إننا نعيش في أيام مباركة مع المولد النبوي الشريف، وما أجمل أن نتعايش في هذه الأيام مع سيرة رسول الله، السيرة العطرة المملوءة بكل معاني البر والوفاء والرحمة والعطاء.

وأضاف حامد، في خطبة الجمعة من مسجد الفتح بمحافظة الشرقية، أن الله تعالى وصف نبيه الكريم ومدحه فقال "وإنك لعلى خلق عظيم" فعلينا أن نتعايش مع سيرة النبي العطرة، ونتدبر حياة رسول الله بكل ما فيها من أنفاس عطرة مباركة ونتدبر قول الله لحبيبه "فبما رحمة من الله لنت لهم".

وتابع: علينا أن نحبب أبناءنا المحبة الصادقة للنبي الكريم في ذكرى المولد النبوي، وعلينا أن نغرس فيهم القيم النبيلة والأخلاق الطيبة، ونعطر بيوتنا وأن نجمل مجالسنا بكثرة ذكرنا لمولانا رسول الله، الذي شرح الله له صدره وغفر له ذنبه ووضع عنه وزره ورفع في العالمين ذكره، فلا يذكر الله ذاكر إلا وذكر معه سيدنا محمد.

وأشار إلى أنه علينا أن نعطر كل مكان بالصلاة على النبي، الصلاة التي أوجبها الشرع الشريف وأمرنا بها رسول الله، في صلاتنا فنصلي لله ونصلى على رسول الله، حتى نكون منصورين بمدد الله وببركة رسول الله.

وتابع: علينا أن نتعلم من سيرته الرحمة والرفق والإحسان والحلم وكل مكارم الأخلاق التي بعث بها سيدنا النبي.

صلاة الجمعة خطبة الجمعة الأوقاف المولد النبوي مولد النبي أخلاق النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

ترشيحاتنا

بوتين

بوتين يشارك بالقمة الافتراضية الاستثنائية لدول "بريكس"

أرشيفي

الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من أمطار رعدية

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يزعم مقتل القيادي بحركة حماس نور الدين دبابش

بالصور

وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم

وزير الري
وزير الري
وزير الري

رفقة زوجها.. مي كساب تستعرض جمالها

مي كساب
مي كساب
مي كساب

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد