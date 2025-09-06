الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه شاب وهو يعتلي منبر أحد مساجد محافظة الدقهلية ويتحدث عن يوم مولد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، مستخدمًا عبارة وصفت بالمسيئة لمقام النبوة، الأمر الذي قوبل باستنكار واسع من قبل رواد مواقع التواصل والمواطنين.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف لـ “صدى البلد ”تفاصيل الواقعة التي أثارت الغضب، موضحة أن الشاب الذي ظهر في الفيديو ليس من بين الخطباء المعتمدين لدى الوزارة، ولا ينتمي إلى كوادرها الرسمية.

وتبين بعد الفحص أنه طالب يدرس في المرحلة الثانوية الأزهرية، وقد قام بالصعود إلى منبر المسجد دون الحصول على أي تصريح رسمي أو إذن مسبق من الوزارة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للتعليمات والضوابط المعمول بها داخل المساجد التابعة لوزارة الأوقاف.

وأضاف المصدر أن الوزارة، فور علمها بالواقعة، بدأت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تكليف التفتيش العام والإدارة والمديرية المختصة بمباشرة التحقيق في ملابسات ما حدث، للوقوف على حجم التجاوز، ومعرفة كيف تمكن الطالب من الوصول إلى المنبر دون رقيب، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء واجبه الوظيفي والرقابي داخل المسجد.

وشدد المصدر أن الوزارة الأوقاف لن تصمت أمام هذه التصرفات غير المسؤولة، وأنها ترفض تمامًا استغلال المساجد أو المنابر في بث أي أفكار أو عبارات من شأنها الإساءة إلى الشعائر الدينية أو التقليل من شأن المناسبات الإسلامية العظيمة، وعلى رأسها ذكرى المولد النبوي الشريف، صلى الله عليه وسلم.

كما أكد أن الوزارة ماضية في ضبط العمل الدعوي في المساجد، والحفاظ على قدسية المنبر، وعدم السماح لأي شخص باعتلائه إلا بعد استيفاء الإجراءات الرسمية والتأكد من أهليته علميًا ودعويًا، حفاظًا على الأمن الفكري والديني داخل المجتمع، ومنعًا لأي تجاوز قد يمس الثوابت أو يثير الفتن.