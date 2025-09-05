وزير الأوقاف ينعى مقيم شعائر ويوجه بإعانة عاجلة لأسرته

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمزيد من الحزن والأسى، عبد الرحمن علي محمد علي وهدان، خطيب مكافأة معتمد - مقيم شعائر بإدارة أوقاف القنطره شرق، التابعة لمديرية أوقاف الإسماعيلية، الذي توفي إثر وعكة ألمّت به عقب أدائه الخطبة وصلاة الجمعة اليوم.

وسأل وزير الأوقاف المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم من عمل، وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

ووجّه وزير الأوقاف مديرية أوقاف الإسماعيلية بتقديم واجب العزاء نيابة عنه، كما قرّر صرف إعانة عاجلة لأسرته من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.