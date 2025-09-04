قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط
إيران .. تعيين اللواء علي عبد اللهي قائدًا لمقر "خاتم الأنبياء" المركزي
تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني
تأخر رحلة إيركايرو القادمة من تركيا.. واستياء بين الركاب
وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف بمسجد سيدنا الحسين
واقفة جنبه بتتغزّل فيه| شيرين تفاجئ جمهورها بفيديو غريب مع حسام حبيب
النقل تطلق حملة لمواجهة السلوكيات الخطرة في المترو والقطار الكهربائي
الري: نسبة الإصابة بورد النيل لا تتجاوز 3% من إجمالي المسطحات المائية بمصر
بوتين يصف قرار بكين إلغاء تأشيرات الدخول للروس بـ خطوة بالغة الأهمية
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 4-9-2025
بينها قطرة للعين ودواء للسعال.. هيئة الدواء تحذر من شراء 4 تشغيلات أدوية| تعرف عليها
أبو الغيط: اتفاق عربي على ضرورة وقف حرب إبادة الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف بمسجد سيدنا الحسين

وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف بمسجد سيدنا الحسين
وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف بمسجد سيدنا الحسين
إيمان طلعت

شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف، الذي أُقيم مساء اليوم، في رحاب مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة.

حضر الاحتفال كل من: فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والسيد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وسماحة الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق - عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، إلى جانب جمع من علماء الأزهر الشريف وقيادات وزارة الأوقاف والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

في كلمته أكد الأستاذ الدكتور علي جمعة، أن مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- هو مولد للرحمة والنور والهداية؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، وأن الاحتفال الحقيقي به يكون باتباع أخلاقه وسنته، فهو القدوة الحسنة وصاحب الخلق العظيم، موضحًا أن رسالة النبي -صلى الله عليه وسلم- تقوم على تزكية النفوس وإتمام مكارم الأخلاق، ما يجعل من الاقتداء به واجبًا مستمرًا في كل لحظة من حياتنا.

وخلال كلمته، أعلن عن إطلاق "مشروع الأخلاق النبوية المحمدية المصطفوية" برعاية شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف؛ ليكون برنامجًا عمليًا يحول القيم إلى مبادرات حية في المجتمع، وقد اختيرت لهذا العام خمس قيم كبرى هي: العمل، الرحمة، البر، الصدق، والإخلاص، على أن تمتد المبادرات إلى أكثر من (200) مشروع يعزز الأخلاق ويجعلها واقعًا معاشًا؛ إحياءً لسنته -صلى الله عليه وسلم-، وتجسيدًا لرسالته الخالدة.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، أن الكون كله أنار بمولده الشريف، وأن القلوب المؤمنة تستمد منه الرحمة والنور والهداية، مبينًا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو السراج المنير الذي أضاء الدنيا بالمعاني قبل المباني، وبميلاده انهزم الشيطان وانطفأت ظلمات الجاهلية، حتى صارت الإنسانية مدينة له بالهداية والرحمة.

كما أوضح أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يكن رحمة للإنسان وحده، بل شملت رحمته الحيوان والجماد، كما في قصة الجمل الذي اشتكى إليه، مؤكدًا أن قلبه الشريف اجتمعت فيه كل معاني الرحمة والرأفة، حتى صارت القلوب تهفو إليه وتطمئن بذكره ورؤيته، مختتمًا كلمته بالتضرع إلى الله بأن يربط القلوب بقلب سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأن يجعل الأمة دائمًا في دائرة نوره ورعايته.

وزير الأوقاف مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة المولد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

البحر المتوهج

البحر المتوهج.. ظاهرة غامضة حيرت العلماء 4 قرون .. ما التفسير العلمي ؟

أمير عبد الحميد

الأهلي كلمة السر.. لماذا تصدر أمير عبد الحميد الترند؟

الفراخ والبيض

2 جنيه للكيلو.. تراجع أسعار الفراخ وكرتونة البيض في الأسواق اليوم

بالصور

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

حلاوة المولد
حلاوة المولد
حلاوة المولد

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

فيديو

أرمله حلمى بكر

ليه كل أصحابي عندهم بابا وأنا لأ؟.. أرملة حلمي بكر تكشف عن وجع بنتها

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد