الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية ضمن برنامج مجالس الذاكرين بالمحافظات

عقدت وزارة الأوقاف، 2963 ندوة علمية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن البرنامج الدعوي الأسبوعي "مجالس الذاكرين" الذي يُنفَّذ بالمساجد الكبرى.

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية لتعزيز الوعي الديني الرشيد

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي الديني الرشيد، والتصدي للأفكار المتطرفة، ومواجهة مظاهر التراجع الأخلاقي، من خلال إعادة ربط الجمهور بالموروث الإسلامي الصحيح، وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية متماسكة.

وتناولت الندوات هذا الأسبوع قراءة وشرح باب من كتاب الأذكار للإمام يحيى بن شرف النووي 676هـ، بعنوان: "باب الدعاء عند الإقامة" حتى "حكم الجهر بالتكبير ومدّه"، مع تلاوة سورة "يس"، وإقامة مجلس للصلاة على سيدنا النبي ﷺ.

ومن المقرر استمرار تنفيذ برنامج: "مجالس الذاكرين" أسبوعيًّا، في إطار الخطة الدعوية والتربوية الشاملة لوزارة الأوقاف.