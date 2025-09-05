وكيل وزارة الأوقاف السابق يكشف عن هيبة النبي في القلوب ومكانته بين الناس

أوضح الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف السابق، أن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم جمعت بين التواضع والهيبة، إذ كان كل من يراه يوقره ويهابه.

واستشهد كيلاني خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، بموقف لرجل كان له دين عند أبي جهل، فلجأ إلى النبي ليعينه على استرداده، فذهب الرسول بنفسه وطلب من أبي جهل سداد الدين، فما كان منه إلا أن رد المال فورًا احترامًا وهيبة للنبي.

وأضاف أن هذه الهيبة ظهرت أيضًا حينما حاول أحد الرجال الوصول إلى النبي بغرض قتله، فسأل غلامًا عن مكان "محمد القرشي"، فما كان من الغلام إلا أن عاتبه قائلاً: “ألا تقول أين رسول الله؟”، في إشارة إلى مكانة النبي العظيمة التي أقرّ بها الجميع.

وأكد أن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وحدها كانت كافية لترسيخ توقيره في النفوس وتصديق رسالته، وهو ما يبرهن على عظمة شخصيته ومهابته بين الناس.