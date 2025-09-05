قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
توك شو

ولاء محمد: الاحتفال بالمولد النبوي يعبر عن محبة الرسول والإيمان بالله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

تحدثت الدكتورة ولاء محمد، المحاضر الدولي وأستاذ التاريخ الإسلامي، عن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في مصر منذ قديم الأزل والتطور الذي شهده خلال العصور السابقة.

وقالت ولاء محمد، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يمثل تعبيرا صادقا عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرة إلى أن هذه المحبة تعد من أصول الإيمان، استنادا إلى الحديث الشريف: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين».

وأضافت ، أن المصريين تميزوا بخصوصية في إحياء هذه الذكرى، التي تحولت عبر العصور إلى تقليد راسخ يعكس مشاعر الحب والولاء للنبي الكريم.

وتعد الصلاة على النبي يوم المولد النبوي الشريف تعد من أبواب الاحتفال بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويبحث الكثير من المسلمين شرقا وغربا عن فضل الصلاة على النبي يوم مولده، فالصلاة على النبي - عليه الصلاة والسلام- نوع من أنواع التمجيد والتعظيم ورفع لدرجته، وهي ميزة خصّها وحصرهّا الله - سبحانه وتعالى- بخير الأنام سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم-، لذا يقدم موقع صدى البلد فضل الصلاة على النبي يوم المولد النبوي.

المولد النبوي المولد النبوي الشريف التاريخ الإسلامي

