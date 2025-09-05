ولاء محمد: الاحتفال بالمولد النبوي يعبر عن محبة الرسول والإيمان بالله

تحدثت الدكتورة ولاء محمد، المحاضر الدولي وأستاذ التاريخ الإسلامي، عن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في مصر منذ قديم الأزل والتطور الذي شهده خلال العصور السابقة.

وقالت ولاء محمد، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يمثل تعبيرا صادقا عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرة إلى أن هذه المحبة تعد من أصول الإيمان، استنادا إلى الحديث الشريف: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين».

وأضافت ، أن المصريين تميزوا بخصوصية في إحياء هذه الذكرى، التي تحولت عبر العصور إلى تقليد راسخ يعكس مشاعر الحب والولاء للنبي الكريم.

وتعد الصلاة على النبي يوم المولد النبوي الشريف تعد من أبواب الاحتفال بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويبحث الكثير من المسلمين شرقا وغربا عن فضل الصلاة على النبي يوم مولده، فالصلاة على النبي - عليه الصلاة والسلام- نوع من أنواع التمجيد والتعظيم ورفع لدرجته، وهي ميزة خصّها وحصرهّا الله - سبحانه وتعالى- بخير الأنام سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم-، لذا يقدم موقع صدى البلد فضل الصلاة على النبي يوم المولد النبوي.