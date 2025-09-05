خطيب الأوقاف: الله أذن بالخير لكل الخلق بمولد الحبيب المصطفى

قال الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، إن الله تعالى أذن بالخير لكل الخلق بميلاد الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف حامد، في خطبة الجمعة من مسجد الفتح بمحافظة الشرقية، أن الإمام السخاوي قال عن يوم مولد النبي "لو لم يكن في هذا اليوم -يوم ميلاد النبي- إلا إرغام الشيطان وإدخال الفرح والسرور على أهل الإيمان من المسلمين لكفى".

وأشار إلى أن الله أذن للكون أن يتجمل وأذن للبشرية أن تتهيأ وأذن الله للكون كله أن يستعد فرحا وسرورا لاستقبال من قال فيه الله "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

وتابع: الكون يتهيأ لأسعد مخلوق وميلاد الرحمة المهداة، فالله لما أراد أن يتطلع إلى خلقه وينظر إليهم بنظر الرحمة والعناية، جمل رسول الله وكمله وعظمه وطيبه، ثم قال للكون كله "اقبل هديتي وهدية الحق إلى الخلق سيد الوجود سيدنا محمد".

وأشار إلى أن النبي العظيم مهما قيل في أوصافه لن يوفى حقه، منزه عن شريك في محاسنه.