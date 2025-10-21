منذ وقف إطلاق النار.. دخول 986 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة دخول 986 شاحنة مساعدات فقط إلى القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان له : عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا منذ بدء سريان الاتفاق لا يتجاوز 89 شاحنة من أصل 600 شاحنة يُفترض دخولها.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الإحتلال لازال يواصل سياسة الخنق والتجويع والابتزاز التي يمارسها الاحتلال بحق أكثر من 2.4 مليون مواطن في القطاع.

وختم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: القطاع بحاجة ماسة إلى تدفق عاجل ومنتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميا.