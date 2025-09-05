قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات في المحافظات.. اليوم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، عن تسيير 26 قافلة دعوية خاصة بالواعظات في مختلف مديريات الجمهورية، تحت شعار: “هدي النبي ﷺ في التعامل مع الجيران”، وتسبق انطلاق القوافل إقامة مقرأة للواعظات.

وتغطي القوافل الدعوية محافظات: القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنيا، سوهاج، الإسماعيلية، بني سويف، دمياط، مطروح، البحيرة، قنا، كفر الشيخ، أسوان، الأقصر، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر، أسيوط، والفيوم.

وتأتي هذه القوافل ضمن برامج الوزارة الدعوية والتثقيفية، في إطار خطتها المستمرة لمواجهة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة، والمساهمة في بناء شخصية وطنية راسخة الهوية ومنطلقة من أساس ديني متين.

الأوقاف تفتتح 14مسجدا

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 14 مسجدًا اليوم الجمعة، 5 سبتمبر 2025؛ حيث تم إنشاء وبناء 4 مساجد جديدة، وإحلال وتجديد 7 مساجد، وصيانة وتطوير 3 مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 حتى الآن، إلى 135 مسجدًا من بينها 108 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و27 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 13624 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و546 مليون جنيه.
في محافظة كفر الشيخ: تم إحلال وتجديد مسجد جبارة  بقرية منشأة علي - مركز سيدي سالم؛ ومسجد الرحمة  بعزبة ألماظة بقرية الزعفران - مركز الحامول، وفي محافظة الأقصر: تم إنشاء وبناء مسجد المصطفى بقرية نجع علوان بالعديسات - مركز الطود، ومسجد عباد الرحمن بقرية الحليلة - مركز إسنا.

وفي محافظة الفيوم: تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة القاضي بقرية المظاطلي - مركز طامية.

وفي محافظة المنيا: تم إحلال وتجديد مسجد علي سعيد بعزبة علي سعيد بقرية أعطو - مركز بني مزار، وفي محافظة سوهاج: تم إحلال وتجديد مسجد الهداية بقرية أولاد عزاز - مركز سوهاج، وفي محافظة الغربية: تم إحلال وتجديد المسجد الكبير بعزبة عويس - مركز زفتى.

وفي محافظة مطروح: تم إنشاء وبناء مسجد الأنصار بنجع الدهمان بقرية السلام - مدينة الحمام؛ ومسجد ناصر محمد جاسم – مدينة سيدي براني.

وفي محافظة البحيرة: تم إحلال وتجديد المسجد الكبير بقرية آدم - مركز أبو المطامير، وفي محافظة وادي الجديد: تم صيانة وتطوير مسجد البري الكبير - مدينة الخارجة حي البري، وفي محافظة الشرقية: تم صيانة وتطوير المسجد الفتح - مركز الزقازيق، وفي محافظة أسيوط: تم صيانة وتطوير مسجد الجلاب بقرية درنكة - مركز أسيوط.

الأوقاف قافلة دعوية الواعظات وزير الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

محمد شحاتة

الزمالك يراقب حالة شحاتة.. قرار مشاركته أمام المصري يحسم قبل المباراة

جوليان ناجلسمان

بعد الهزيمة التاريخية أمام سلوفاكيا.. مدرب ألمانيا يهاجم لاعبيه

أحمد شوبير

يا رب فرحنا.. شوبير قبل مواجهة منتخب مصر وإثيوبيا

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
شذى
شذى

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد