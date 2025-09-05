الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات في المحافظات.. اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، عن تسيير 26 قافلة دعوية خاصة بالواعظات في مختلف مديريات الجمهورية، تحت شعار: “هدي النبي ﷺ في التعامل مع الجيران”، وتسبق انطلاق القوافل إقامة مقرأة للواعظات.

وتغطي القوافل الدعوية محافظات: القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنيا، سوهاج، الإسماعيلية، بني سويف، دمياط، مطروح، البحيرة، قنا، كفر الشيخ، أسوان، الأقصر، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر، أسيوط، والفيوم.

وتأتي هذه القوافل ضمن برامج الوزارة الدعوية والتثقيفية، في إطار خطتها المستمرة لمواجهة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة، والمساهمة في بناء شخصية وطنية راسخة الهوية ومنطلقة من أساس ديني متين.

الأوقاف تفتتح 14مسجدا

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 14 مسجدًا اليوم الجمعة، 5 سبتمبر 2025؛ حيث تم إنشاء وبناء 4 مساجد جديدة، وإحلال وتجديد 7 مساجد، وصيانة وتطوير 3 مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 حتى الآن، إلى 135 مسجدًا من بينها 108 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و27 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 13624 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و546 مليون جنيه.

في محافظة كفر الشيخ: تم إحلال وتجديد مسجد جبارة بقرية منشأة علي - مركز سيدي سالم؛ ومسجد الرحمة بعزبة ألماظة بقرية الزعفران - مركز الحامول، وفي محافظة الأقصر: تم إنشاء وبناء مسجد المصطفى بقرية نجع علوان بالعديسات - مركز الطود، ومسجد عباد الرحمن بقرية الحليلة - مركز إسنا.

وفي محافظة الفيوم: تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة القاضي بقرية المظاطلي - مركز طامية.

وفي محافظة المنيا: تم إحلال وتجديد مسجد علي سعيد بعزبة علي سعيد بقرية أعطو - مركز بني مزار، وفي محافظة سوهاج: تم إحلال وتجديد مسجد الهداية بقرية أولاد عزاز - مركز سوهاج، وفي محافظة الغربية: تم إحلال وتجديد المسجد الكبير بعزبة عويس - مركز زفتى.

وفي محافظة مطروح: تم إنشاء وبناء مسجد الأنصار بنجع الدهمان بقرية السلام - مدينة الحمام؛ ومسجد ناصر محمد جاسم – مدينة سيدي براني.

وفي محافظة البحيرة: تم إحلال وتجديد المسجد الكبير بقرية آدم - مركز أبو المطامير، وفي محافظة وادي الجديد: تم صيانة وتطوير مسجد البري الكبير - مدينة الخارجة حي البري، وفي محافظة الشرقية: تم صيانة وتطوير المسجد الفتح - مركز الزقازيق، وفي محافظة أسيوط: تم صيانة وتطوير مسجد الجلاب بقرية درنكة - مركز أسيوط.