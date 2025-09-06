انطلاق تصفيات المرحلة 2 من مسابقة دولة التلاوة بأكاديمية الأوقاف الدولية

تنطلق اليوم السبت 6 من سبتمبر 2025م، التصفيات المركزية (المرحلة الثانية) من مسابقة «دولة التلاوة» بأكاديمية الأوقاف الدولية، وتستمر إلى يوم الخميس 11 من سبتمبر 2025م

وتهدف المسابقة إلى تقديم جيل جديد من القراء المتميزين أصحاب الصوت الحسن الذين يسيرون على خُطى عمالقة التلاوة المصرية.



جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المسابقة انتهت الأسبوع الماضي، شارك فيها أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية؛ لاختيار أفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم، وسط تغطية إعلامية موسعة، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار دعم الجهود الوطنية لاكتشاف المواهب القرآنية وصناعة جيل جديد من القراء المتميزين.

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية لتعزيز الوعي الديني الرشيد

من ناحية أخرى عقدت وزارة الأوقاف، 2963 ندوة علمية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن البرنامج الدعوي الأسبوعي "مجالس الذاكرين" الذي يُنفَّذ بالمساجد الكبرى.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي الديني الرشيد، والتصدي للأفكار المتطرفة، ومواجهة مظاهر التراجع الأخلاقي، من خلال إعادة ربط الجمهور بالموروث الإسلامي الصحيح، وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية متماسكة.

وتناولت الندوات هذا الأسبوع قراءة وشرح باب من كتاب الأذكار للإمام يحيى بن شرف النووي 676ه، بعنوان: "باب الدعاء عند الإقامة" حتى "حكم الجهر بالتكبير ومده"، مع تلاوة سورة "يس"، وإقامة مجلس للصلاة على سيدنا النبي ﷺ.

ومن المقرر استمرار تنفيذ برنامج: "مجالس الذاكرين" أسبوعيا، في إطار الخطة الدعوية والتربوية الشاملة لوزارة الأوقاف.