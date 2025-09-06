قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس وديًا
حالة الطقس غدا .. توقعات الأرصاد: جو رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
انطلاق تصفيات المرحلة 2 من مسابقة دولة التلاوة بأكاديمية الأوقاف الدولية

مسابقة دولة التلاوة
مسابقة دولة التلاوة
عبد الرحمن محمد

تنطلق اليوم السبت 6 من سبتمبر 2025م، التصفيات المركزية (المرحلة الثانية) من مسابقة «دولة التلاوة» بأكاديمية الأوقاف الدولية، وتستمر إلى يوم الخميس 11 من سبتمبر 2025م
وتهدف المسابقة إلى تقديم جيل جديد من القراء المتميزين أصحاب الصوت الحسن الذين يسيرون على خُطى عمالقة التلاوة المصرية.


جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المسابقة انتهت الأسبوع الماضي، شارك فيها أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية؛ لاختيار أفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم، وسط تغطية إعلامية موسعة، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار دعم الجهود الوطنية لاكتشاف المواهب القرآنية وصناعة جيل جديد من القراء المتميزين.

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية لتعزيز الوعي الديني الرشيد

من ناحية أخرى عقدت وزارة الأوقاف، 2963 ندوة علمية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن البرنامج الدعوي الأسبوعي "مجالس الذاكرين" الذي يُنفَّذ بالمساجد الكبرى.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي الديني الرشيد، والتصدي للأفكار المتطرفة، ومواجهة مظاهر التراجع الأخلاقي، من خلال إعادة ربط الجمهور بالموروث الإسلامي الصحيح، وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية متماسكة.

وتناولت الندوات هذا الأسبوع قراءة وشرح باب من كتاب الأذكار للإمام يحيى بن شرف النووي 676ه، بعنوان: "باب الدعاء عند الإقامة" حتى "حكم الجهر بالتكبير ومده"، مع تلاوة سورة "يس"، وإقامة مجلس للصلاة على سيدنا النبي ﷺ.

ومن المقرر استمرار تنفيذ برنامج: "مجالس الذاكرين" أسبوعيا، في إطار الخطة الدعوية والتربوية الشاملة لوزارة الأوقاف.

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

