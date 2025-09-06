قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باحث: القمر الدموي يزين سماء مصر غدًا.. وخسوف كلي نادر يُشاهد بالعين المجردة
قرار عاجل من المحكمة بشأن الصحفيين في محاكمة سارة خليفة بقضية تصنيع المخدرات
العالم يترقب أطول خسوف قمري كلي في 2025.. متي سيحدث ؟
وزير الخارجية للعالم: معبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين من أرضهم
وكالة الأونروا: المجاعة أصبحت أمرا واقعا والجوع يضرب قطاع غزة
مصرع أستاذة جامعية وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا – قنا
الحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه لمن يحرم المرأة من ميراثها.. تفاصيل
منال عوض: بدء أعمال زراعة محور صلاح سالم الجديد
مسئول في حزب الله: تحرك الحكومة بشأن خطة الجيش «فرصة للعودة إلى الحكمة»
وزير الخارجية: أية محاولات تستهدف عمل الأونروا مرفوضة.. ومصر تدعم نشاط الوكالة فى رعاية اللاجئين الفلسطينيين
عبدالعاطي يحذر ويتكوف من خطورة العمليات العسكرية في غزة واستخدام التجويع كسلاح حرب
حلم المونديال.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل رسميا إلى كأس العالم 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تفتح تحقيقًا عاجلًا بعد تطاول غير مقبول عن ذكرى المولد النبوي بمسجد بالدقهلية

د. اسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف
د. اسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

قال د. أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ، بشأن تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطعا مصورا يظهر فيه شاب من إحدى قرى محافظة الدقهلية، وهو يتحدث من على منبر أحد المساجد بطريقة وصفت بأنها مسيئة وغير لائقة بحق اليوم العظيم لمولد النبي محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، حيث استخدم الشاب ألفاظا تمس مقام النبوة وقدسية المناسبة الجليلة.

وفور انتشار المقطع، تحرك القطاع الديني بوزارة الأوقاف على الفور، حيث تم رصد الفيديو وتوثيقه، وبدء تحقيق موسعمن قبل الجهات المختصة في الوزارة، يشمل كل الجوانب الفكرية والإدارية المرتبطة بالواقعة، لتحليل محتوى ما قيل، ومعرفة الملابسات التي سمحت للشاب باعتلاء المنبر دون تصريح، وما إذا كان هناك تقصير إداري قد ساهم في وقوع هذا التجاوز.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها تنظر إلى ما حدث باعتباره تطاولا لا يغتفر على الجناب النبوي الشريف، وجهلا جسيما بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يمثله مولده من نور ورحمة للعالمين، مشيرة إلى أن هذه الإساءة تمثل انتهاكا صريحا لحرمة المساجد والمنابر، التي ينبغي أن تظل منارات للهداية والوقار، لا منابر للتطاول والجهل.

كما عبرت وزارة الأوقاف ، عن تقديرها للموقف الشعبي الرافض لهذا التصرف، مثمنة الهبة العامة التي عمت مواقع التواصل الاجتماعي والمجتمع المصري بوجه عام، والتي أظهرت بجلاء مدى المحبة التي يحملها الشعب المصري لرسول الله، ومدى حرصه على صون مقامه الكريم من أي إساءة.

واختتمت الوزارة بيانها ، بالتأكيد على أن مستجدات التحقيق سيتم الإعلان عنها في حينها، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوز يمس الثوابت الدينية أو الجناب النبوي الشريف، مع استمرار الجهود لضبط الأداء الدعوي، والحفاظ على قدسية بيوت الله.

الأوقاف المتحدث الرسمي الإساءة لمولد النبي المولد النبوي مواقع التواصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

تنسيق الجامعات 2025

خلال ساعات.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

محمود سامي قنبير

بعد مكالمة الرئيس السيسي له.. من هو الدكتور محمود سامي قنيبر؟

صورة موضوعية

شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 6-9-2025

ترشيحاتنا

الشرع مع ترامب وولي العهد السعودي

كيف يضمن الرئيس الشرع السفر إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك دون عوائق قانونية؟

نازحون في المواصي بغزة

"كارثة" قادمة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان غزة إلى المغادرة فورًا

مظاهرات داخل الاحتلال لوقف الحرب

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف كيف أهدر نتنياهو محاولات وقف الحرب منذ عام

بالصور

فستان البحر .. ميرهان حسين تستعرض جمالها فى أحداث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

وائل جسار يشعل حماس الجمهور في ختام حفلات الساحل الشمالي

حفل وائل جسار
حفل وائل جسار
حفل وائل جسار

صور جديدة من حفل زفاف هاجر السراج.. شاهد

حفل زفاف هاجر السراج
حفل زفاف هاجر السراج
حفل زفاف هاجر السراج

بفستان لامع.. كارولين عزمي تبهر متابعيها على إنستجرام

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

المزيد