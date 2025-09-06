قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

تنبأ بموته .. القصة الكاملة لوفاة الشيخ عبد الرحمن وهدان عقب إلقاء خطبة الجمعة بالإسماعيلية

الإسماعيلية انجي هيبة

توفي الخطيب والأمام عبد الرحمن علي محمد علي وهدان، مقيم شعائر بإدارة أوقاف القنطرة شرق، وخطيب بإدارة أوقاف الإسماعيلية،  وذلك عقب أدائه خطبة  الجمعة  وصلاة الجمعة أمس متأثرًا بأزمة صحية مفاجئة.

وقد ودّع الدنيا بكلمة وعظة سجّلها  قبل خطبته الأخيرة، كأنه ينعي نفسه بنفسه، نشرتها الصفحة الرسمية لأوقاف الإسماعيلية.


وسيطرت حالة من الحزن  بمحافظة الإسماعيلية بعد وفاة  أحد أبنائها من علماء وزارة الأوقاف، الشيخ عبد الرحمن علي محمد علي وهدان، خطيب مكافأة معتمد على بند مقيم شعائر، والذي توفي أمس عقب إلقائه خطبة الجمعة وأداء الصلاة بمسجد الكرام البررة بحي السلام.

تم دفن جثمان الشيخ في مسقط رأسه بقرية الأسدية بالشرقية وتلقي العزاء.
 

وكان الفقيد، مقيم شعائر بإدارة أوقاف القنطرة شرق ويؤدي الخطبة ضمن إدارة أوقاف الإسماعيلية، قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة عقب انتهاء الصلاة، حيث جرى نقله مباشرة إلى المستشفى الأميري، لكنه فارق الحياة هناك.

ومن جانبها، نعت مديرية أوقاف الإسماعيلية الفقيد، ووجّه الدكتور عبد الخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، بتكليف وفد رفيع المستوى برئاسة مدير شؤون الإدارات، لأداء واجب العزاء ومتابعة إنهاء إجراءات الدفن، ثم التوجه إلى مسقط رأسه بمدينة القرين لمواساة أسرته وأهله.

كما قام الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، بتكليف وفد من أوقاف الشرقية لأداء واجب العزاء ومشاركة زملاء الراحل في تقديم المواساة لأسرته.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية أنه سيتم رفع مذكرة إلى وزارة الأوقاف لصرف إعانة عاجلة لأسرة الفقيد، تنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير والسيد رئيس القطاع الديني.


وكان آخر ما كتبه الشيخ عبد الرحمن على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم، وقال إن ميلاد الرسول ميلاد نور وبركة، مشيراً إلى منزلة ومكانة الرسول بين أمته، وضرورة وأهمية الاقتداء بالنبي في حياتنا العملية، لافتاً إلى أن نور ميلاد النبي لم يكن معنوياً فقط، بل كان نوراً حسياً رآه كل الناس على السواء.

وتابع: «في ليلة مولده رأت أمه نوراً خرج منها أضاء لها قصور الشام، وقد سُئل النبي عنه فقال: «أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إبْرَاهِيمَ، وَبُشْرَى أَخِي عِيسَى، وَرَأَتْ أُمِّي حِينَ حَمَلَتْ بِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا قُصُورَ الشَّامِ، وَاسْتُرْضِعْتُ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ». (سيرة ابن هشام).


وفي سياق متصل، تداول البعض على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للراحل، قيل إنه سجل به لحظاته الأخيرة، متنبئاً بوفاته، قبل أن يتعرض لوعكة صحية فور نزوله من على المنبر وأدائه خطبة الجمعة.

«أتيتُ القبور فناديتها.. فأين المعظم والمحتقر
وأين المذل بسلطانه.. وأين المزكي إذا ما افتخر
تفانوا جميعاً فما مخبر.. وماتوا جميعاً ومات الخبر»

بهذه الكلمات سجل الشيخ عبد الرحمن الخطيب، إمام وخطيب مسجد الكرام البررة في محافظة الإسماعيلية، اللحظات الأخيرة له قبل صعوده المنبر ووفاته عقب صلاة الجمعة بأزمة قلبية مفاجئة.
ونشرت مديرية أوقاف الإسماعيلية فيديو للشيخ عبد الرحمن وهدان على صفحتها الرسمية ناعية الفقيد، مشيرة في المنشور إلى تنبؤه بوفاته في نفس اليوم.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

