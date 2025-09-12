قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يكرر التتويج؟ 5 مباريات مهمة للأهلي تحدد مصير النحاس أبرزها مواجهة الزمالك
الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
روسيا ترفض اتهامات برلين تورطها في انتهاك طائرات مسيّرة أجواء بولندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ومازال العطاء موصولا.. الأوقاف: مساعدة غزة واجب ممتد منذ بداية الأزمة

الأوقاف
الأوقاف
أحمد سعيد

أكدت وزارة الأوقاف، مواصلة جهودها مع كل مؤسسات الدولة المصرية في سبيل النهوض بواجب الأخوة والإنسانية تجاه غزة منذ 7 أكتوبر ٢٠٢٣؛ فسارعت الوزارة إلى تخصيص موارد مالية وعينية لدعم الأشقاء في إطار الدعم الإغاثي والإنساني والقانوني والسياسي الذي قدمته الدولة المصرية – موقوتًا، تامًا، كريمًا، شجاعًا؛ دونما انتظار لأحد، ولا اعتبار إلا لما قدّره له على مصرنا الغالية من واجب، ولما قدّره لها من مقومات؛ فجاد شعبها الأبيّ المعطاء بنحو ٨٠ في المائة من جملة المساعدات العالمية المقدمة إلى غزة، وما زال جسر العطاء موصولاً في مواجهة كل المصاعب والتحديات.

أدوار وزارة الأوقاف لدعم أهالي غزة

وأفادت وزارة الأوقاف، في بيانها، أنه إيمانًا بحق المواطن في المعرفة؛ فقد نهضت الوزارة بعدة أدوار في ذلك: 

  • أولا: ضخت الوزارة عشرات الملايين من الجنيهات في جهود الإغاثة؛ وذلك بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة. 
  • ثانيا: وجهت الوزارة أكثر من ٧٠ طنًا من لحوم صكوك الإطعام والأضاحي إلى غزة عبر الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي.
  • ثالثا: وجهت الوزارة ما يزيد عن ٣٢٠ طنًا من السلع الغذائية، فضلاً عن قوافل مساعدات متنوعة شملت المواد الغذائية والبطاطين والأدوية وغير ذلك.
  • رابعا: لم يقتصر دور الوزارة على الدعم المادي وحده، بل اتخذ أشكالاً متعددة، منها التوعية بالقضية عبر المنابر الدعوية والندوات العلمية، والدعاء المستمر في الخطب والدروس.
  • خامسا: تأكيد موقف الدولة المصرية في كل مناسبة عامة وخاصة على لسان الوزير شخصيًّا، بالتأكيد على الاحتشاد الشعبي خلف القيادة السياسية في الرفض القاطع لمصر قيادة وشعبا لتهجير شعب فلسطين وتصفية القضية الفلسطينية ودعوة الأشقاء الفلسطينيين للثبات على أرضهم والتمسك بها مهما كانت التضحيات والشهداء، وأنه لا حل إلا بقيام الدولة الفلسطينية على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
  • سادسا: توجد جهود فردية مشرفة من أبناء الوزارة؛ منها تبرع أحد الأئمة بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه من جائزته في المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى صندوق تحيا مصر دعمًا لإغاثة غزة، إلى جانب عدد من المبادرات الشخصية غير المعلنة من أبناء الوزارة. 

وأكدت وزارة الأوقاف، اعتزازها بالموقف المصري الأشمّ حيال القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن التاريخ شاهد أمين وأن الحق ساطع مبين؛ وأن الله -سبحانه وتعالى- خير الشاهدين؛ فإنها تتابع ما توارد في تقارير دولية أشادت بعطاء المصريين داخل وطنهم وخارجه؛ من بينها التقرير العالمي للعطاء لعام ٢٠٢٥؛ الذي رتّب مصر بين الدول الأكثر سخاءً في التبرع والتطوع، مسجلة معدلاً مرتفعًا في نسبة الدخل الموجه للعطاء، وهو ما يعكس القيم المتجذرة في وجدان الشعب المصري، وتجاوبه الدائم مع مبادرات الخير والإغاثة، ووعيه الراشد تجاه قضايا التنمية في الداخل وقضايا الحق والعدل في الخارج. 

وتابعت الأوقاف “سيظل موقف الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة ومؤسساتها الرشيدة وشعبها العظيم موضع إكبار من كل منصف، وباعث ردع لكل معتد ومُرجِف، كما سيظل واجب الأخوة والإنسانية والدين والوعي موصولاً من الوزارة تجاه قضايا الحق؛ مبتغين بذلك وجه الله الحق العدل”.

وزارة الأوقاف الأوقاف غزة إغاثة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات لبحث تعظيم الموارد

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

محافظة دمياط

حملات نظافة يومية بالشواطئ والامتداد العمراني برأس البر

بالصور

طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد