اتجاه لإقامة مباراة المنتخب وجيبوتي فى تصفيات كأس العالم خارج مصر
إتاحة تقليل الاغتراب للثلاث مراحل بالثانوية العامة .. ونكشف موعد إعلان النتيجة
لماذا لم يحطم الصحابة التماثيل الأثرية؟.. شوقي علام: تعاملوا بعقلية متزنة
استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفل إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وحي الدرج
الفارس يغمد سيفه ويستريح.. اعتذار محمود الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي المقبلة
الخطيب يودع رئاسة الأهلي بعد مسيرة حافلة بالبطولات المحلية والقارية والدولية
محمد صلاح يحصد جائزة جديدة متفوقًا على بالمر وايزاك
أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر
أبو العينين : العالم يمر بأخطر وأهم فترة في تاريخه
بلّغ إدارة الأهلي بخبر مهم | منشور مثير من خالد الغندور عن الخطيب
الأمم المتحدة تؤيد مشروع قرار بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية
أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

لماذا لم يحطم الصحابة التماثيل الأثرية؟.. شوقي علام: تعاملوا بعقلية متزنة

أحمد سعيد

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن ما يصنعه الإنسان من تراث مادي أو يتركه للأجيال التالية يحتاج إلى تعامل متوازن من المسلمين ومن الإنسانية عمومًا، مشيرًا إلى أن القرآن والسنة قدما لنا نماذج متنوعة في هذا المجال.

وأضاف الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن مواقف الأنبياء الثلاثة – سيدنا سليمان وسيدنا إبراهيم وسيدنا محمد ﷺ – تقدم نماذج متباينة في التعامل مع الموجودات المادية: فسيدنا سليمان صُنع له ما يخدم البشرية في وقته مع أمن تام من اتخاذ هذه الأشياء معبودات، أما سيدنا إبراهيم فواجه قومًا يعبدون الأصنام فأزال المنكر، في حين هدم النبي ﷺ الأصنام حول الكعبة لتطهير البيت الحرام في وقت قريب العهد بالجاهلية حتى لا تبقى تلك المعبودات في النفوس.

وبيّن الدكتور شوقي علام أن هذه المواقف تؤكد أن الحكم الشرعي كان معللًا في كل حالة، والحكم المعلل يدور مع علته وجودًا وعدمًا؛ فإذا زالت العلة زال الحكم، وهو ما يريح الباحث ويفتح له باب التعليل لمعرفة الحكمة من الأحكام.

شوقي علام: النهي عن التماثيل في عهد النبي كان سببه الخوف من اتخاذها معبودات

وأشار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، إلى أن النهي عن التماثيل في عهد النبي ﷺ كان سببه الخوف من اتخاذها معبودات، ومع زوال هذه العلة وانتفاء الشرك بعد وفاة النبي ﷺ وتعهد الأمة بعدم عبادة الأصنام، لم يقف الصحابة موقفًا سلبيًا من التراث الإنساني، رغم انتقالهم إلى بلاد الحضارات الكبرى مثل فارس والروم ومصر والشام.

وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق أن التاريخ لم يسجل لحظة واحدة اصطدامًا بين الصحابة وبين التراث الإنساني، بل على العكس احتفى بعضهم به ودوّنوا كتاباتهم على جدرانه، مما يبرز دقة فهمهم للحديث الشريف وربطهم الأحكام بعللها وعدم أخذها على ظاهرها فقط، وهو ما جنّب الأمة صدامًا مع الحضارات السابقة.

وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق ، على أن الإسلام لا يقف موقف العداء من التراث الإنساني، بل يتعامل معه كجزء من الموجودات على الأرض، ويستفيد منه ما دام لا يتعارض مع التوحيد ولا يهدد عقيدة المسلمين.

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق مفتي الجمهورية السابق شوقي علام التماثيل النهي عن التماثيل

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

عمليات الرمد

أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك

فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

إمام المسجد الحرام

فاعله عُرضة للوعيد الشديد.. إمام المسجد الحرام يحذر من نشر الكذب والشائعات

المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين

صلاة الجمعة

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة.. الأزهر للفتوى يجيب

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

