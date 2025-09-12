لماذا لم يحطم الصحابة التماثيل الأثرية؟.. شوقي علام: تعاملوا بعقلية متزنة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن ما يصنعه الإنسان من تراث مادي أو يتركه للأجيال التالية يحتاج إلى تعامل متوازن من المسلمين ومن الإنسانية عمومًا، مشيرًا إلى أن القرآن والسنة قدما لنا نماذج متنوعة في هذا المجال.

وأضاف الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن مواقف الأنبياء الثلاثة – سيدنا سليمان وسيدنا إبراهيم وسيدنا محمد ﷺ – تقدم نماذج متباينة في التعامل مع الموجودات المادية: فسيدنا سليمان صُنع له ما يخدم البشرية في وقته مع أمن تام من اتخاذ هذه الأشياء معبودات، أما سيدنا إبراهيم فواجه قومًا يعبدون الأصنام فأزال المنكر، في حين هدم النبي ﷺ الأصنام حول الكعبة لتطهير البيت الحرام في وقت قريب العهد بالجاهلية حتى لا تبقى تلك المعبودات في النفوس.

وبيّن الدكتور شوقي علام أن هذه المواقف تؤكد أن الحكم الشرعي كان معللًا في كل حالة، والحكم المعلل يدور مع علته وجودًا وعدمًا؛ فإذا زالت العلة زال الحكم، وهو ما يريح الباحث ويفتح له باب التعليل لمعرفة الحكمة من الأحكام.

شوقي علام: النهي عن التماثيل في عهد النبي كان سببه الخوف من اتخاذها معبودات

وأشار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، إلى أن النهي عن التماثيل في عهد النبي ﷺ كان سببه الخوف من اتخاذها معبودات، ومع زوال هذه العلة وانتفاء الشرك بعد وفاة النبي ﷺ وتعهد الأمة بعدم عبادة الأصنام، لم يقف الصحابة موقفًا سلبيًا من التراث الإنساني، رغم انتقالهم إلى بلاد الحضارات الكبرى مثل فارس والروم ومصر والشام.

وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق أن التاريخ لم يسجل لحظة واحدة اصطدامًا بين الصحابة وبين التراث الإنساني، بل على العكس احتفى بعضهم به ودوّنوا كتاباتهم على جدرانه، مما يبرز دقة فهمهم للحديث الشريف وربطهم الأحكام بعللها وعدم أخذها على ظاهرها فقط، وهو ما جنّب الأمة صدامًا مع الحضارات السابقة.

وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق ، على أن الإسلام لا يقف موقف العداء من التراث الإنساني، بل يتعامل معه كجزء من الموجودات على الأرض، ويستفيد منه ما دام لا يتعارض مع التوحيد ولا يهدد عقيدة المسلمين.