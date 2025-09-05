شوقي علام: ميلاد النبي أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يأتي من هذا المنطلق، حيث يُعد تجديدًا للشكر والامتنان لله تعالى على مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وقال شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية، مؤكدا أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة يُجسد معنى الشكر لله سبحانه وتعالى.

وتابع مفتي الديار المصرية السابق، أن الإختفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يُعد فرصة للتأسي بأخلاق الرسول الكريم وسيرته المباركة.