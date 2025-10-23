قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين
منظمات أممية: ندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين خصوصا الأطفال في السودان
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في مخزن كرتون بالقليوبية
الخارجية الروسية: أهدافنا في أوكرانيا كما هي ولم تتغير
الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية خطوة غير مُجدية
إسبانيا: نعتزم تمويل شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا
ميدفيدف : قرارات الرئيس الامريكي ترامب ضد روسيا بمثابة عمل حربي
حذف صورته| محمد صلاح غاضب ودوري روشن يترقب وسلوت عامل من بنها
رئيس الوزراء يفتتح مصنع أوبو لتصنيع الهواتف المحمولة
3 مليارات دولار.. كامل الوزير يبحث مع السفير الصيني توسيع الاستثمارات في النقل والصناعة
هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية
الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميدفيدف : قرارات الرئيس الامريكي ترامب ضد روسيا بمثابة عمل حربي

ميدفيدف
ميدفيدف
محمود نوفل

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب  ضد روسيا بمثابة عمل حربي .

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في تصريحات له :  يعتقد أن ترامب متضامن بشكل كامل مع أوروبا.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف حول إلغاء ترامب لقمة بودابست والعقوبات الجديدة ضد روسيا: الولايات المتحدة عدو لروسيا.

كما أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن ثقته في أن روسيا بحاجة إلى تحقيق نصر على الأرض وليس على المكاتب.

ومن جهتها ؛ قال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا:  الكرملين سيُعلق على تصريحات ترامب حول إلغاء لقاء القمة الروسي الأمريكي.

وأضافت : وزارة الخارجية الروسية تبدي استعدادها للتواصل مع نظيرتها الأمريكية بهدف تحديد معالم الحوار الروسي الأمريكي.

ولفتت إلى ان  العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا تفضي إلى نتائج عكسية.

ونوهت إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا غير فعالة وغير مجدية وموسكو تحتفظ بحق الرد عليها وفقا لمصالحها.

روسيا ديمتري ميدفيدف أمريكا عقوبات أمريكية ضد روسيا الخارجية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

الشيخ صالح فوزان مفتي السعودية الجديد

من هو صالح الفوزان.. مفتي السعودية الجديد؟

مجمع

"البحوث الإسلاميَّة" ينظِّم الأسبوع الدعوي الـ13 بجامعة المنوفيَّة..الأحد

أذكار الصباح كاملة

أذكار الصباح كاملة.. حصن نفسك بها ورددها الآن

بالصور

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد