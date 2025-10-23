ميدفيدف : قرارات الرئيس الامريكي ترامب ضد روسيا بمثابة عمل حربي

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضد روسيا بمثابة عمل حربي .

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في تصريحات له : يعتقد أن ترامب متضامن بشكل كامل مع أوروبا.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف حول إلغاء ترامب لقمة بودابست والعقوبات الجديدة ضد روسيا: الولايات المتحدة عدو لروسيا.

كما أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن ثقته في أن روسيا بحاجة إلى تحقيق نصر على الأرض وليس على المكاتب.

ومن جهتها ؛ قال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: الكرملين سيُعلق على تصريحات ترامب حول إلغاء لقاء القمة الروسي الأمريكي.

وأضافت : وزارة الخارجية الروسية تبدي استعدادها للتواصل مع نظيرتها الأمريكية بهدف تحديد معالم الحوار الروسي الأمريكي.

ولفتت إلى ان العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا تفضي إلى نتائج عكسية.

ونوهت إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا غير فعالة وغير مجدية وموسكو تحتفظ بحق الرد عليها وفقا لمصالحها.