قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الإحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين
منظمات أممية: ندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين خصوصا الأطفال في السودان
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في مخزن كرتون بالقليوبية
الخارجية الروسية: أهدافنا في أوكرانيا كما هي ولم تتغير
الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية خطوة غير مُجدية
إسبانيا: نعتزم تمويل شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا
ميدفيدف : قرارات الرئيس الامريكي ترامب ضد روسيا بمثابة عمل حربي
حذف صورته| محمد صلاح غاضب ودوري روشن يترقب وسلوت عامل من بنها
رئيس الوزراء يفتتح مصنع أوبو لتصنيع الهواتف المحمولة
3 مليارات دولار.. كامل الوزير يبحث مع السفير الصيني توسيع الاستثمارات في النقل والصناعة
هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية
الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

3 مليارات دولار.. كامل الوزير يبحث مع السفير الصيني توسيع الاستثمارات في النقل والصناعة

كامل الوزير
كامل الوزير
ولاء عبد الكريم

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع لياو ليتشيانغ، سفير الصين بالقاهرة، والوفد المرافق له، لمتابعة مشروعات التعاون الحالية ومناقشة فرص الاستثمار المستقبلية في مجالي النقل والصناعة، وذلك بحضور ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأحمد رزق، مستشار الوزير للتعاون الدولي، وخالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وأشرف اللوزي، مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، وطارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعدد من قيادات الوزارتين.

وأكد الوزير، في مستهل اللقاء، عمق ومتانة العلاقات بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين تمثل نموذجًا للتعاون القائم على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وأوضح أن الدولة المصرية ترحب بتوسيع الحضور الصناعي الصيني بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن التعاون مع الصين أثمر عن تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في قطاعات النقل والصناعة، من بينها مشروعات النقل السككي والبحري، وإنشاء مصانع متخصصة ومتعددة المجالات داخل مصر.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع التوسع في مشروع "تيدا الصينية" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يضم أكثر من 200 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، وتوفر ما يزيد على 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد الوزير اهتمام الدولة المصرية بجذب مزيد من الاستثمارات الصينية في قطاعات الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والمكملة والمغذية، والصناعات الخضراء منخفضة الانبعاثات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

كما أشار إلى جهود توحيد المواصفات القياسية بين مصر والصين، والتي تُعد خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية المنتج المصري وتسهيل انسياب حركة البضائع واعتمادها في كلا السوقين.

وفيما يتعلق بالتعاون في قطاع النقل، استعرض اللقاء الموقف التنفيذي للمرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، حيث أوضح الوزير أن العمل جارٍ للانتهاء من المرحلة الثالثة التي تربط العاصمة الإدارية الجديدة بعدد من المدن الحيوية، إلى جانب بدء تنفيذ المرحلة الرابعة الممتدة من محطة العبور الجديدة حتى مدينة العاشر من رمضان لخدمة الكثافات السكانية العالية والمنطقة الصناعية هناك.

من جانبه، أعرب السفير الصيني عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تشهد أفضل مراحلها التاريخية، وأن الصين تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر على مدار أكثر من 16 عامًا.

وأشار إلى رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما في مجالي الصناعة والنقل، مشيدًا بما تحققه مصر من تطور في مجالي البنية التحتية والتصنيع.

وفي ختام اللقاء، وجّه الوزير دعوة إلى السفير الصيني للمشاركة في معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة (TRANMEA)، الذي يُعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر المقبل، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المصرية والصينية.

كما استعرض السفير عددًا من المبادرات التي يجري العمل عليها لدعم التعاون الثنائي، من بينها دراسة إعفاء الصادرات المصرية إلى السوق الصينية من الرسوم الجمركية ضمن اتفاقيات الشراكة من أجل التنمية، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الآسيوية ويدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

دعم تنمية شراكة تعاون رسوم دراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

حكيم زياش

رئيس الوداد المغربي يعلن التعاقد رسميا مع حكيم زياش

الأهلي السعودي

موعد مباراة الأهلي والنجمة في الدوري السعودي والقناة الناقلة

آرني سلوت مدرب ليفربول

بعد اكتساح فرانكفورت.. سلوت يعلن خبرا سيئا لجماهير ليفربول

بالصور

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الإحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد