قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجمع البحوث يعلن مواعيد الاختبارات التحريرية لمسابقة الإيفاد للخارج
"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرا حول القافلة التنموية الشاملة لمدينة الباويطى بالجيزة

الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة
الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة
أ ش أ

استعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة لمدينة الباويطي بمركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة على مدار 3 أيام، بالتعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، وديوان عام محافظة الجيزة، ورئاسة مجلس المدينة، ووزارات الصحة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وهيئة تعليم الكبار، وصندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان.


وأوضح التقرير، نجاح القافلة في تحقيق أهدافها، حيث توافد عليها مئات المواطنين للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي قدمتها، حيث استفاد من خدماتها أكثر من 4514 مواطنًا، وتم إجراء 57 عملية جراحية في تخصصات مختلفة، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال علاجها بمستشفيات الجامعة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية والخدمات التوعوية لأكثر من 1328 مواطنًا.


وأكد د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على تحقيق أهداف المبادرات الرئاسية لتقديم خدمات متنوعة لتحسين مستوي معيشة المواطنين، مستهدفة كل الفئات العمرية، والمساهمة في دعم القرى والمناطق الأولى بالرعاية من خلال تقديم خدمات صحية ومجتمعية لتخفيف العبء عن المواطنين انطلاقًا من المسئولية المجتمعية لجامعة القاهرة ، مشيرًا إلى أن القافلة ضمت نخبة من أعضاء هيئة التدريس من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات طب قصر العيني، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والتربية للطفولة المبكرة، والدراسات الإفريقية العليا، والدراسات العليا للتربية، والآثار، والآداب، والإدارة المركزية للشئون الطبية، ومركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية.


وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة قدمت كافة الخدمات الطبية بالمجان، والتي شملت الكشف وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة، كما قدمت خدمات بيطرية، وبرامج توعوية في مجالات متعددة، منها التغذية الصحية، والصحة الإنجابية، وصحة المرأة، ومحو الأمية، ومخاطر الإدمان، والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والتوعية بسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية في إطار تفعيل مبادرة صنايعية مصر، وتنمية مهارات الأطفال، والتخاطب وتعديل السلوك، والإرشاد الأسري، وتقديم الدعم النفسي، وتدوير المخلفات، لافتًا إلى تقديم القافلة دورات من خلال مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية لتأهيل الشباب لسوق العمل.


وأشار التقرير، إلى تقديم القافلة خدماتها البيطرية بالوحدة البيطرية بقرى مركز الواحات البحرية لنحو 5171 حالة بيطرية لعدد 97 مزارعا، شملت توقيع الكشف وتشخيص وعلاج والتدخلات الجراحية، وصرف الأدوية بالمجان، مع التركيز على الجانب التوعوي لمزارعي القرية للحفاظ علي الثروة الحيوانية والداجنة.


ورصد التقرير، تقديم القافلة ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية في إطار تفعيل مبادرة صنايعية مصر لصغار السن وذلك لطلاب التعليم الاساسي، استفاد منها نحو 170 طالبا وطالبة من المدارس الثانوية، كما قدمت القافلة الخدمات التوعوية والصحية لرفعي الوعي الصحي بأمراض اللثة والفم والأسنان وتنظيم الأسرة والطب الوقائي والتمريض استفاد منها نحو 1150 مواطنا.


كما أوضح التقرير، تنظيم القافلة عدة ندوات بمشاركة متخصصين في الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع واستفاد منها ما يقرب من 500 مواطن من مواطني المدينة، بالإضافة إلي تنظيم عدة فعاليات للطفولة والأمومة داخل مستشفى الواحات البحرية المركزي، كما قدمت الخدمات التربوية والنفسية لدعم ذوي الهمم من خلال فريق الطفولة المبكرة بالجامعة، وعقد ندوة لمعلمي رياض الأطفال بالمدرسة، وعقدت ندوات ومحاضرات للكبار عن دور التعليم في بناء الإنسان والحراك الاجتماعي على مستوي مدارس مدينة الباويطي الثانوي العام والصناعي والثانوي الأزهري.


ورصد التقرير، عقد القافلة امتحانات فورية لعدد ٥٣ مواطنا في مجال محو الأمية من خلال كلية الدراسات العليا للتربية، إلى جانب تنظيم أنشطة لفريق بيت التطوع بالجامعة التابع لصندوق مكافحة وعلاج التعاطي و الإدمان استفاد منها ما يقرب من 450 مواطنا بمختلف الأعمار، كما استهدفت حوالي ١٥٠ طالبا وطالبة بالمدرسة.

جدير بالذكر، أن القافلة ضمت مجموعة من التخصصات الطبية شملت جراحة عامة، وجراحة أطفال، وأمراض باطنة، وطب الأطفال، والرمد، والجلدية، وأمراض النساء والتوليد، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والعلاج الطبيعي، والفم والأسنان.

الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة القافلة التنموية الشاملة مدينة الباويطي بمركز الواحات البحرية التحالف الوطني للعمل الأهلي مؤسسة حياة كريمة ديوان عام محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

ترشيحاتنا

نائب الرئيس الأمريكي

دي فانس: نأمل أن يعيش نصف مليون شخص بأمن في رفح بدون تهديد للإسرائيليين

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يهاجم معسكرا وموقعا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله

رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي

رئيس وزراء الهند يغيب عن حضور اجتماعات قمة آسيان الأسبوع المقبل

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد