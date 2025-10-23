قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجمع البحوث يعلن مواعيد الاختبارات التحريرية لمسابقة الإيفاد للخارج
"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
أخبار البلد

56 عاما على إقراره.. «البيطريين» تعد مسودة تعديلات شاملة لقانون النقابة

الديب أبوعلي

أعلن الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، عن انتهاء النقابة من إعداد مسودة شاملة لتعديلات قانون النقابة رقم (48) لسنة 1969، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص النقابة على مواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها سوق العمل البيطري.

وقال حسن إن القانون الحالي أصبح عاجزا عن مسايرة الواقع المهني والاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الأطباء البيطريون في الوقت الراهن، موضحا أن المسودة المقترحة لتعديلات القانون جاءت كنتاج لمجهود المجالس المتعاقبة للنقابة العامة للأطباء البيطريين، وذلك باشتراك الشئون القانونية والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة (المستشار القانوني للنقابة حاليا)، وكذلك مشاركة المستشار القانوني السابق للنقابة.

وأوضح النقيب العام للأطباء البيطريين، أن القانون المعمول به حتى الآن، مر عليه أكثر من خمسة عقود يحتوي على العديد من المواد التي أصبحت بالية ولا تخدم مصالح الأطباء البيطريين، بل إنها في بعض الأحيان تشكل عائقا أمام تطور المهنة وممارستها بالشكل الأمثل، لافتا إلى أن بعض المواد تحتاج إلى تعديل جذري، ومنها تلك التي تشترط عضوية الاتحاد الاشتراكي للحصول على عضوية النقابة، وهو شرط لم يعد له وجود منذ عقود، بالإضافة إلى العديد من المواد الأخرى التي تحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان تحقيق الحماية الكاملة لحقوق الأطباء البيطريين.

وأشار إلى أن النقابة ستطلق حوارا مجتمعيا واسعا يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء النقابة من مختلف المحافظات والتخصصات، والنقابات الفرعية، والخبراء القانونيين، وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة، وذلك للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للتعديلات تحظى بتوافق واسع وتعود بالفائدة على جميع الأطباء البيطريين وتخدم مصلحة النقابة والمهنة.

وقال إن النقابات الفرعية في المحافظات عليها البدء بعقد لقاءات مجتمعية بشأن تلك المسودة خلال الفترة من (23 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر 2025)، لجمع كافة ملاحظات أعضاء جمعيتها العمومية، تمهيدا لحوار مجتمعي عام.

وأكد الدكتور مجدي حسن، أن النقابة حريصة على الاستماع لجميع الآراء والأفكار التي من شأنها إثراء النقاش وتحسين مستوى التعديلات المقترحة بما يضمن خروج قانون عصري متطور يلبي احتياجات الأطباء البيطريين ويرتقي بمستوى المهنة.

وأوضح النقيب العام للأطباء البيطريين، أنه بعد انتهاء الحوار المجتمعي واستيعاب جميع المقترحات والملاحظات، ستقوم النقابة بصياغة النسخة النهائية من التعديلات تمهيدا لطرحها على مجلس النواب المقبل لمناقشتها وإقرارها، معربا عن أمله في أن تحظى هذه التعديلات بموافقة المجلس نظرا لأهميتها في تنظيم مهنة الطب البيطري وحماية حقوق ممارسيها.

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

نائب الرئيس الأمريكي

دي فانس: نأمل أن يعيش نصف مليون شخص بأمن في رفح بدون تهديد للإسرائيليين

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يهاجم معسكرا وموقعا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله

رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي

رئيس وزراء الهند يغيب عن حضور اجتماعات قمة آسيان الأسبوع المقبل

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

