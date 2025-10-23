ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في مخزن كرتون بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مخزن كرتون بمنطقة الحبل الأصفر لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



وتلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بنشوب حريق داخل مخزن كرتون على مساحة تقارب 1000 متر بمنطقة الحبل الأصفر.



وانتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العميد هشام صالح مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران التي التهمت نحو 30 مترًا فقط من مساحة المخزن، قبل أن تمتد لباقي الأجزاء.



وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في بعض بكرات الكرتون داخل المخزن، وتم منع امتداده، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة أسباب الحريق.