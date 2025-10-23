رئيس الوزراء يفتتح مصنع أوبو لتصنيع الهواتف المحمولة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع اوبو لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر ورافقه وزير الاتصالات وعدد من المسئولين.

واستمع مدبولي لشرح حول إنتاج المصنع والعمل علي توطين صناعة التليفون المحمول في مصر بمكونات محلية عالية لتصدير في الشرق الأوسط.

وتعد شركة أوبو من أكبر 5 شركات في سوق الهواتف الذكية عالميًا، حيث تحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم المبيعات، ويعكس قرارها الأخير نجاح الاستراتيجية المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التكنولوجيا، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات الإلكترونية المتطورة.