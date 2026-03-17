تموين القاهرة: عودة مواعيد المخابز إلى مواعيدها الطبيعية خلال أيام

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، توافر جميع السلع بأسعار مناسبة فى جميع منافذ ومعارض البيع ومنافذ المواطن أولًا المنتشرة بجميع أحياء المحافظة، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، مع ضمان وصول السلع لهم بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وطالب محافظ القاهرة مدير مديرية التموين بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطرى والشئون الصحية لعمل حملات دورية مكثفة على محلات وأسواق بيع الأسماك الطازجة ومحلات الأسماك المدخنة والمملحة، والتى يقبل على شرائها المواطنون فى عيد الفطر، وكذلك محلات الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وقال عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين، إنه تم تشكيل غرفة عمليات للعمل خلال أيام العيد بدءا من الساعة ٨.١٥ صباحاً حتي الساعة ٣.١٥ ومن الساعة الثالثة ظهرا حتي الساعة ٩ مساءً، تضم قيادات المديرية ومديري الإدارات الداخلية لتلقى بلاغات المواطنين، والعمل على حلها مع وجود غرفة عمليات لجميع الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء لتلقي بلاغات المواطنين على أرقام (٢٧٤٢٠٠١٩ - ٢٧٤٢٠٠٢٥ - ٢٧٤٢٠٠٣٧ – ٢٧٤٢٠٠٣٨).

وأضاف مدير مديرية التموين أن مواعيد المخابز ستعود مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من جميع الأجهزة التموينية، وإلغاء إجازات مفتشي الرقابة التجارية والتموينية، وتم تنفيذ منظومة الخبز الجديدة بجميع المخابز البلدية بنطاق القاهرة والمرور المستمر للتأكد من توفير الخبز للمواطنين والمواصفات القانونية، والتأكد من توفير السلع الاستراتيجية التموينية بفروع مخازن الجملة ومنافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية من السلع التموينية مع صرف المنحة الرئاسية والمقررة بمبلغ ٤٠٠ جنيه خلال شهري مارس وأبريل لمليون بطاقة بالقاهرة للفئات الأكثر احتياجا.

وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات التابعة لها وفرت كميات من السلع، والسكر الحر، والدقيق، والمسلى بنوعية طبيعى، وصناعى، والزبد الطبيعي، والأسماك الطازجة، والمجمدة واللحوم، والبيض، والرنجة، والخضر والفاكهة، من خلال المجمعات لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد، بالإضافة إلى شوادر ومعارض “أهلا رمضان” 47 منفذا ومنافذ المواطن أولًا وعددها ٧٨ منفذا، وأسواق اليوم الواحد، والمنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، والمنافذ التابعة لوزارة الداخلية (أمان).

وأوضح مدير مديرية التموين أنه تم التنسيق مع شركة بوتاجاسكو وبتروجاس لتغطية جميع مناطق المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك لتلبية احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز، حيث سيتم تسكين مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم حصص سيارات شباب الخريجين، كما سيتم تشغيل جميع المراكز والمكاتب وسيارات شباب الخريجين خلال أيام العيد بنسبة 100% يوم وقفة العيد، وبنسبة 75% فى ثانى أيام العيد، وسوف تعمل المكاتب والمراكز وسيارات شباب الخريجين بنسبة 100% من طاقتها في ثالث أيام العيد.

وأشار إلى أنه سيتم تكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد للتأكد من توافر البنزين والسولار منعا لحدوث أزمات وتكدس المواطنين أمام المحطات.