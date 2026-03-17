جولة ميدانية مكثفة برأس غارب لمتابعة جاهزية الطرق ومخرات السيول

نفّذت لجنة المرور على الطرق بمدينة رأس غارب، جولة ميدانية موسعة للتأكد من خلو الطرق والبرابخ ومخرات السيول من أي معوقات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد القصوى، وبمتابعة مباشرة من اللواء محمد صلاح رئيس المدينة، بهدف تعزيز جاهزية البنية التحتية والحفاظ على سلامة المواطنين خاصة مع احتمالات التقلبات الجوية.

وشملت الجولة المرور على عدد من المواقع الحيوية، من بينها وادي عربة بقرية الزعفرانة، وطريق الزعفرانة – رأس غارب، وطريق الشيخ فضل – رأس غارب، حيث تم تفقد حالة الطرق والسدود والبرابخ ومخرات السيول، والتأكد من كفاءتها الفنية وقدرتها على تصريف مياه الأمطار دون معوقات.

وقامت اللجنة بفحص ممرات تصريف المياه والتأكد من خلوها من أي انسدادات أو تعديات قد تعيق حركة المياه أو تؤثر على سلامة الحركة المرورية، إلى جانب مراجعة أعمال الحماية على جانبي الطرق، مع اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حال رصد أي ملاحظات ميدانية.

وأكد اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة رأس غارب، على أهمية المتابعة الدورية والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة، مشددًا على ضرورة التنفيذ الفوري لأي ملاحظات يتم رصدها، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتأمين المنشآت الحيوية واستمرارية تقديم الخدمات.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لرفع كفاءة البنية التحتية والاستعداد لموسم الأمطار والسيول، خاصة في المدن التي تتعرض لتقلبات جوية، حيث تولي المحافظة اهتمامًا كبيرًا بمراجعة السدود ومخرات السيول والطرق لضمان جاهزيتها وتقليل المخاطر المحتملة.

وشهدت أعمال اللجنة مشاركة إدارات الأزمات والبيئة والعمليات، في إطار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية والاستجابة السريعة لأي طارئ.



وأكدت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب استمرار تنفيذ الجولات الميدانية بشكل دوري، لضمان كفاءة البنية التحتية وسلامة المواطنين، ومتابعة أي مستجدات أولًا بأول تحسبًا لأي تغيرات مناخية محتملة.