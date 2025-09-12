إقبال كبير.. سلامة داود: 15 ألف طالب سجلوا رغبات القبول بجامعة الأزهر في يوم

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن هناك إقبالًا كبيرًا على تسجيل الرغبات في العام الدراسي الجديد (2025 - 2026).

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن حوالي 15 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم منذ الأمس وحتى اليوم الجمعة.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أنه حرصًا على مصلحة أبنائه الطلاب تم فتح تنسيق القبول منذ أمس بعد التواصل مع بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية.

وبيَّن رئيس جامعة الأزهر أن البرامج الخاصة الجديدة التي تم اعتمادها هذا العام في الجامعة سيكون الالتحاق بها عن طريق تقديم الطلاب والطالبات رغباتهم الالتحاق بها في الكليات التي بها هذه البرامج بتنسيق داخلي في كل كلية، وذلك عقب ظهور نتيجة التنسيق واستيفاء الطلاب الحد الأدنى لكل كلية بها برامج خاصة، والجامعة تشجع أبناءها على الالتحاق بهذه البرامج التي تلبي رغباتهم وتتيح ذلك لهم في جامعتهم العظيمة.

الدكتور سلامة داود: تسجيل الرغبات متاح أمام الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية

وأضاف الدكتور سلامة داود أن تسجيل الرغبات متاح أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية بدوريها الأول والثاني حتى مساء يوم الثلاثاء القادم.

وناشد رئيس جامعة الأزهر أبناءه الطلاب مراعاة الدقة في كتابة الرغبات؛ حرصًا على مستقبلهم.

ويمكن للراغبين في تسجيل رغباتهم للانضمام إلى كليات جامعة الأزهر تسجيل الرغبات من خلال الرابط: اضغط هنا

