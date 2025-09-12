أستاذ بجامعة الأزهر: السيرة النبوية تطبيق عملي لتعاليم الإسلام

أكد الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست مجرد أحداث تاريخية أو قصص تُروى، بل هي التطبيق العملي لتعاليم وأوامر الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن حياة الرسول كانت نموذجًا متكاملًا في العبادات والمعاملات والأخلاق.

وأوضح القصبي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن دراسة السيرة النبوية تعني التعرف على كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم للعبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج، وكذلك الاقتداء بأخلاقه في التعامل مع الناس.

وأضاف أن حب الرسول لا يثبت بالأقوال فقط، وإنما يتجسد في الأفعال والاتباع الصادق لسنته، لافتًا إلى أن أول علامات محبته هي طاعته والعمل بما جاء به.