أستاذ بجامعة الأزهر،: حب النبي يقاس بالاتباع لا بالأقوال

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إن الادعاء بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم دون الالتزام بأوامره ونواهيه لا يعبر عن صدق المحبة.

وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن الرسول كان قدوة في الصدق والأمانة والرحمة، وأن تطبيق هذه الأخلاق في الحياة اليومية هو السبيل لبناء مجتمع صالح ومتوازن.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أقوامًا في آخر الزمان سيشتاقون لرؤيته أكثر من أي شيء آخر، مؤكدًا أن هذا الحب الحقيقي يتحقق بالاقتراب من سنته والعمل بما جاء به، وهو ما يورث الخير في الدنيا والآخرة.

