مندوب الكويت بمجلس الأمن: العدوان على قطر تهديد لأمن الخليج ولن نتهاون مع المساس بوحدتنا
ترامب يدعو أنصاره لضبط النفس بعد اغتيال الناشط تشارلي كيرك
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة
الهلال الأحمر يجهز لإطلاق القافلةرقم 36 لدعم غزة
غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي
نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي
مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة: قطر ليست وحدها ومصر ستواصل الدفاع عن وحدة الصف العربي
حارس ريال مدريد.. الفتح السعودي يضم بديل الشناوي ويرفض رحيل جوميز
نصب على الأجانب بزعم تقنين الإقامة.. مدير شركة سياحة يواجه هذه العقوبة
رئيس وزراء قطر: قادة إسرائيل مصابون بـ غرور القوة
اجتماع طارئ في الأهلي بسبب قرار الخطيب
ديني

وصية النبي بقراءة آخر 10 آيات من سورة الكهف

قراءة القرآن
قراءة القرآن
إيمان طلعت

أكدت دار الإفتاء المصرية في بيانها سر وصية النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة الكهف وتحديدا العشر الآيات الأواخر منها، أنه ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أرشدنا وحثنا على كل العبادات والطاعات والأعمال التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى، وتدخلنا في رحمته بالدنيا وفي جنته بالآخرة.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن النبي أوصانا -صلى الله عليه وسلّم- بالحرص على قراءة سورة الكهف ، وخاصة العشر الأواخر منها، مشيرة إلى أنه قد ورد الكثير من الأحاديث في فضل سورة "الكهف"، منها حديث أن حفظ عشر آياتٍ من سورة الكهف يعصم من فتنة المسيح الدّجال، وكذلك أيضا أنّه من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النّور ما بين الجمعتين، وفي حديث آخر من قرأها كانت له نورًا يوم القيامة.

واستدلت بما ورد أنه قال رسول الله - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال»، وقوله -صلى الله عليه وسلّم-: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء»، وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: «مَن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ».

حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي السابق لمفتي الجمهورية السابق، إنه قد ذهب جماهيرُ الفقهاء إلى استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَدْرَكَ الدَّجَّالَ، لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ». أَوْ قَالَ: «لَمْ يَضُرَّهُ، وَمَنْ قَرَأَ خَاتِمَةَ سُورَةِ الْكَهْفِ أَضَاءَ لَهُ نُورًا مِنْ حَيْثُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ». والحديث له حُكْمُ الرَّفْعِ؛ أي: هو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إذ ليس مثله مما يُقال بالرَّأْيِ .
وتابع : أمَّا فضلها: فقد سبق أنها تعصم قارئها من فتنة الدجال، وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضًا أنها تُنِيرُ لقارئها الأسبوع كله وذلك عند محافظته عليها؛ فقد روى الحاكم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : " إِنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ " .

وأكمل: يجوز قراءتها ليلةَ الجمعة ويومها، واختلف الفقهاءُ في أفضل وقتٍ لقراءتها : فذهب الشافعيةُ إلى أنَّ أفضلَ وقتها قبل طلوع شمس يوم الجمعة. وقيل : بعد العصر. وقال بعضُ المتأخرين منهم : عند الخروج من المسجد . ونصَّ الإمام الشافعي رضي الله عنه على استحباب الإكثارِ من قراءتها ليلًا ونهارًا من غير ضبْطٍ بعدد ، أما إذا اقتصر على قراءتها مرَّةً فالنهارُ أولى من الليل .

وشدد أنَّ قراءةَ سورةِ الكهف ليلةَ الجمعةِ ويومها مُستحبٌّ باتفاق جماهيرِ الفقهاء ، وأنَّ مِن فضلها أنها تنير لقارئها ما بين الجمعتين ، وتعصمُه من فتنة الدَّجَّال، ووقتها : ليلة الجمعة ويومها، وتبدأ ليلةُ الجمعة من غروبِ شمسِ يومِ الخميس ، وينتهي يومها بغروب شمس يوم الجمعة ، وقراءتها بعد الصبح وقبل الذهاب لصلاة الجمعة أفضلُ مِنْ قراءتها بقية النهار ؛ مسارعةً للخير ما أمكن، وأَمْنًا من الإهمال .

وصية سيدنا النبي بقراءة آخر 10 آيات من سورة الكهف سورة الكهف قراءة آخر 10 آيات من سورة الكهف حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

