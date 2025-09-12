بمصروفات أقل.. جامعة الأزهر تعلن 23 برنامجا علميا جديدا تلبي حاجة سوق العمل

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، حزمة برامج علميَّة جديدة تلبي حاجة المجتمع وسوق العمل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا في ضوء رؤية مصر 2030م.

وأوضح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن هذه البرامج العلمية الخاصة بمصروفات متاحة أمام الطلاب في هذا العام الدراسي الجديد (2025 - 2026) وقد روعي فيها أن تكون بأسعار أقل من نظيراتها في الجامعات الأخرى.

وأضاف الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن البرامج الخاصة الجديدة سيكون الالتحاق بها عن طريق تقديم الطلاب والطالبات رغباتهم الالتحاق بها في الكليات التي بها هذه البرامج بتنسيق داخلي في كل كلية، وذلك عقب ظهور نتيجة التنسيق واستيفاء الطلاب الحد الأدنى لكل كلية بها برامج خاصة.

جامعة الأزهر تعلن 23 برنامجا علميا جديدا

يذكر أن البرامج الجديدة تتضمن:

1- برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها بكلية اللغة العربية بالقاهرة.

2- برنامج جودة وسلامة الغذاء بكليات الزراعة.

3- برنامج الإعلام (لغة إنجليزية) بكليات الإعلام.

4- برنامج إعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية بكليات الدراسات الإنسانية للبنات.

5- برنامج الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بكليات الدراسات الإنسانية للبنات.

6- برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية بكليات الدراسات الإنسانية.

7- برنامج إدارة ريادة الأعمال والابتكار بكليات التجارة.

8- برنامج نظم ومعلومات الأعمال (BIS) بكليات التجارة.

9- برنامج القراءات القرآنية وعلومها (كبار السن) بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالقاهرة.

10- برنامج القراءات القرآنية وعلومها (كبار السن) بكلية القرآن الكريم.

11- برنامج تكنولوجيا الملابس بكلية الاقتصاد المنزلي.

12- برنامج إعداد معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية بالمدارس الدولية واللغات (للبنين والبنات) كليات التربية.

13- برنامج إعداد معلم البيولوجيا والجيولوجيا باللغة الإنجليزية بالمدارس الدولية واللغات (للبنين والبنات) بكليات التربية.

14- هندسة تنسيق الحدائق واللاند سكيب بكليات الهندسة الزراعية.

15- برنامج التحاليل البيولوجية والكيمياء بكليات العلوم.

16- برنامج التكنولوجيا الحيوية والكيمياء الحيوية الجزيئية بكليات العلوم.

17- برنامج الفيزياء الإشعاعية والطبية بكليات العلوم.

18- برنامج الجيولوجيا الهندسية والبيئية بكليات العلوم.

19- برنامج الكيمياء التطبيقية الصناعية بكليات العلوم.

20- برنامج الطاقة المتجددة والمستدامة بكليات الهندسة للبنين والبنات.

21- برنامج هندسة النظم الذكية بكليات الهندسة للبنين والبنات.

22- برنامج هندسة العمارة البيئية والعمران بكليات الهندسة للبنين والبنات.

23- برنامج الهندسة المدنية والبنية التحتية بكليات الهندسة للبنين والبنات.

رئيس جامعة الأزهر: حوالي 15 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم منذ الأمس

يذكر أن أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن هناك إقبالًا كبيرًا على تسجيل الرغبات في العام الدراسي الجديد (2025 - 2026).

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن حوالي 15 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم منذ الأمس وحتى اليوم الجمعة.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أنه حرصًا على مصلحة أبنائه الطلاب تم فتح تنسيق القبول منذ أمس بعد التواصل مع بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية.

وبيَّن رئيس جامعة الأزهر أن البرامج الخاصة الجديدة التي تم اعتمادها هذا العام في الجامعة سيكون الالتحاق بها عن طريق تقديم الطلاب والطالبات رغباتهم الالتحاق بها في الكليات التي بها هذه البرامج بتنسيق داخلي في كل كلية، وذلك عقب ظهور نتيجة التنسيق واستيفاء الطلاب الحد الأدنى لكل كلية بها برامج خاصة، والجامعة تشجع أبناءها على الالتحاق بهذه البرامج التي تلبي رغباتهم وتتيح ذلك لهم في جامعتهم العظيمة.