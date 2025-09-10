جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة

تفقد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، التصفيات النهائية لمسابقة القراءة الحرة في نسختها الثانية التي تقام في كلية اللغة العربيَّة بالقاهرة، بحضور الدكتور علاء جانب، عميد الكلية، وأعضاء لجنة التحكيم.

وحضر رئيس جامعة الأزهر لجان الاختبارات وتناقش مع الطلاب والطالبات، وأشاد بمستوى أبنائه الممتَحنين من مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، مؤكدًا أن طلاب جامعة الأزهر نماذج مضيئة في جميع المجالات.

رئيس جامعة الأزهر: 100 ألف جنيه للطالب الفائز بالمركز الأول

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الطالب الفائز بالمركز الأول سوف يحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، والفائز بالمركز الثاني يحصل على جائزة مالية قدرها 75 ألفًا، والثالث 50 ألفًا، والرابع 25 ألفًا، الخامس 15 ألفًا، إضافة إلى خمس جوائز تشجيعية قدر كل منها خمسة آلاف جنيه.

جدير بالذكر أن مسابقة القراءة الحرة في نسختها الثانية دارت حول خمسة كتب قيمة؛ هي:

1 - الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي.

2 - الشفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض.

3 - نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ الخضري.

4- النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز.

5- رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للأستاذ محمود شاكر.