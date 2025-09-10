قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الأزهر والمجلس القومي للطفولة والأمومة يكرمان أوائل الثانوية الأزهرية

الأزهر والمجلس القومي للطفولة والأمومة يكرمان أوائل الثانوية الأزهرية
الأزهر والمجلس القومي للطفولة والأمومة يكرمان أوائل الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

نظم قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، احتفالية لتكريم ‏أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025م؛ حيث تم تسليمهم شهادات تقدير وهدايا قيمة ‏تكريما لهم على ما بذلوه خلال مسيرتهم التعليمية في مرحلة التعليم ‏قبل الجامعي من جهد متميز.‏ 

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: أثبت الأوائل بتفوقهم أن الأزهر مصنع للأكفاء

قال الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنَّ الطلاب المتفوقين قد أثبتوا بتفوقهم هذا أن الأزهر الشريف مصنع للرجال والنساء الأكفاء القادرين على حمل رسالة الدين والوطن والأمة. 

ولفت إلى أن ما حققوه من نجاح كبير هو نجاح للأزهر الشريف، وأنه ثمرة مجهود عام كامل من العمل والاجتهاد، وهذا التكريم لا يكافئ ما بذله هؤلاء الطلاب وأسرهم من جهد واجتهاد، ‏لكنه تقديرٌ من الأزهر لأبنائه، وتعبيرٌ عن وقوف الأزهر إلى جانب أبنائه واعتزازه ‏بهم وبتفوقهم، داعيًا إياهم إلى مواصلة التفوق في المرحلة الجامعية؛ ليكونوا سواعد ‏للبناء في وطننا العزيز مصر.‏ 

وأوصى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الطلاب بضرورة مواصلة الجد والاجتهاد في حياتهم القادمة للوصول لأهدافهم في الحياة وليكونوا في المستقبل نواة لجيل قادر على تحقيق النهضة والتقدم، فتلك مجرد بداية لطريق جديد نأمل من الله أن يكون موفقا ومتميزا، موجها التحية لكل من أسهم في إنجاح منظومة الامتحانات الأزهرية هذا العام، والخروج بها بالمظهر المشرف واللائق بالأزهر الشريف.

القومي للطفولة لأوائل الثانوية الأزهرية: ليكن تفوقكم نقطة انطلاق لمزيد من الإنجازات

من جانبها، أعربت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن سعادتها بالمشاركة في احتفال تكريم أوائل الثانوية الأزهرية، مؤكدة أن المتفوقين رفعوا اسم مصر عاليًا بجهدهم واجتهادهم وصبرهم طيلة العام، وبخاصة أبناء غزة الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر على العلم والصمود والتفوق .

وأكدت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة أن الأزهر منارة للفكر والعلم المستنير، مشيدة بدعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للمجلس في كل أنشطته، موضحة أن الطلاب هم أمل مصر ومستقبلها، داعية إياهم إلى جعل تفوقهم نقطة انطلاق لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات العملية والعلمية في حياتهم القادمة، مشددة على أن الاستثمار في العقول هو أفضل استثمار، مقدمة التهنئة لأسر الطلاب، ومتمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.

وشملت قائمة أوائل الثانوية الأزهرية المكرمين عن العام الدراسي 2024/2025:

أولا: أوائل القسم الأدبي لذوي البصيرة:

1-            هاجر حسام مصطفى علي حسان، معهد ف الباجور، منطقة المنوفية الأزهرية.

2-            نور محمد سامي عبدالعزيز إبراهيم، معهد ف أنطونيادس، منطقة البحيرة الأزهرية.

3-            محمد رضا الشحات سليمان، معهد إنشاص الرمل، منطقة الشرقية الأزهرية.

4-            آلاء شحاتة محمد علي أبومصطفى، معهد ف دراجيل، منطقة المنوفية الأزهرية.

5-            ابتسام محمد فوزي مدني، معهد ف الصعايدة، منطقة أسوان الأزهرية.

ثانيا: أوائل القسم العلمي:

1-             علي محمد أحمد شلتوت، الأول على القسم العلمي، معهد دمنهور، منطقة البحيرة الأزهرية.

2-            معاذ أحمد رمضان حسيني مصطفى، معهد التل الكبير، منطقة الإسماعيلية الأزهرية.

3-            آلاء محمد عبدالفتاح محمد الفقي، معهد ف القضاية، منطقة الغربية الأزهرية.

4-            محمد عطية حمدي محمد بهنسي، معهد شنبارة الميمونة، منطقة الشرقية الأزهرية.

5-             محمد مصطفى عبداللطيف عبدالحاكم خليل، معهد الأقصر، منطقة الأقصر الأزهرية.

6-            أحمد الحسن علي حرب، معهد دمنهور النموذجي، منطقة البحيرة الأزهرية.

7-            أحمد ممدوح محمد إبراهيم، معهد نصرالله، منطقة البحيرة الأزهرية.

8-            السيد محمد السيد محمد، معهد كوم حمادة، منطقة البحيرة الأزهرية.

9-            جنا محمود حسني سليم، معهد ف الشيخ إبراهيم عطية بالنخاس، منطقة الشرقية الأزهرية.

10-          خالد محمد عماد الدين محمد السعيد، معهد منشأة أبوعمر، منطقة الشرقية الأزهرية.

11-          سارة أحمد حجاج عبدالنبي،  معهد ف قرطبة الخاص عربي، منطقة الجيزة الأزهرية.

12-          عامر عبدالرحمن صلاح علي، معهد المشاعلة، منطقة الشرقية الأزهرية.

13-          محمد صبحي محمد حسين، معهد الغردقة، منطقة البحر الأحمر الأزهرية.

14-          محمد عبدالنبي أحمد محمد يوسف، معهد المجفف، منطقة الشرقية الأزهرية.

15-          محمود أحمد رضا علي سالم، معهد برج النور الحمص، منطقة الدقهلية الأزهرية.

16-          مي أحمد عبدالله الشهاوي، معهد ف الجابرية، منطقة الغربية الأزهرية.

17-          نورا بدر عباس أحمد الخولي، معهد ف العربي بأبورقية النموذجي، منطقة المنوفية الأزهرية.

ثالثا: أوائل القسم الأدبي:

1-             صفية أحمد عبدالوهاب محمد، معهد ف الغد المشرق الخاص عربي، منطقة القاهرة الأزهرية.

2-            حبيبة حسين محمد عيد حسن، معهد ف ابن الرشيد، منطقة القاهرة الأزهرية.

3-            حبيبة هاشم عبده إبراهيم فاضل، معهد فتيات جصفا، منطقة الدقهلية الأزهرية.

4-            فاطمة صبري محمد عبدالله، معهد ف المطرية، منطقة القاهرة الأزهرية.

5-            دارين أسامة أحمد فؤاد حنفي، معهد ف الوفاء الخاص، منطقة القاهرة الأزهرية.

6-            فاطمة السيد محمد شوقي، معهد ف فؤاد خميس النموذجي، منطقة الشرقية الأزهرية.

7-            آدم ياسر السعيد السعيد، معهد أويش الحجر، منطقة الدقهلية الأزهرية.

8-            مالك شريف حسن محمود رضوان، معهد شبين الكوم، منطقة المنوفية الأزهرية.

9-            نوران عصام شحاتة عبدالمعطي، معهد ف الشروق النموذجي، منطقة القاهرة الأزهرية.

10-          الزهراء علي محمد عبدالحميد، معهد ف بني عدي بأسيوط، منطقة أسيوط الأزهرية.

11-          هدى محمد محمود خلف، معهد ف الشيخ زايد النموذجي، منطقة الجيزة الأزهرية.

المعاهد الأزهرية المجلس القومي للطفولة الأزهر أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية

