قيادات المعاهد الأزهرية يتابعون مبادرة “يوم السرد القرآني”.. صور

تابع الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد لشئون التعليم، والشيخ عوض الله عبد العال،وكيل قطاع المعاهد لشئون الخدمات، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن بالقطاع، ولفيف من قيادات القطاع، فعاليات النسخة الثانية من مبادرة "يوم السرد القرآني"، والتي تقام تحت إشراف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم.

وأعرب فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني عن سعادته بإطلاق النسخة الثانية من المبادرة، مؤكدًا أنها تمثل أحد الجهود المباركة التي يقوم بها الأزهر الشريف في سبيل تعزيز الارتباط بكتاب الله تعالى في نفوس الطلاب والناشئة، مشيرًا إلى أن السرد القرآني يرسخ فيهم قيمًا إيمانية وأخلاقية تسهم في صناعة جيل قرآني واعٍ وقادر على مواجهة تحديات العصر بهداية القرآن الكريم ونور رسالته.

وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص قيادات الأزهر الشريف على إنجاح المبادرة، التي تهدف إلى غرس القيم القرآنية في نفوس الطلاب والناشئة، وربط الأجيال الجديدة بكتاب الله تعالى تلاوةً وفهماً وتدبراً.

وأكد المشاركون أن هذه النسخة تأتي امتدادًا لنجاح النسخة الأولى، وتجسيدًا لرسالة الأزهر الشريف في نشر الهداية القرآنية، وتعزيز القيم النبوية، وتربية النشء على معاني القرآن الكريم، ليكونوا قدوة صالحة في مجتمعاتهم.