ديني

موجه قرآن بالأزهر: عدد المشاركين في يوم السرد القرآني ضعف العام الماضي| فيديو وصور

محمد شحتة

قال الشيخ محمد جلال، موجه قرآن كريم بالأزهر الشريف، إننا اليوم نحتضن حفظة القرآن الكريم في يوم السرد القرآني لختم القرآن في جلسة واحدة.

عدد المشاركين في السرد القرآني

وأضاف أن الطلاب المشاركين اليوم في مكتب تحفيظ علي بن أبي طالب في حي المرج، يبلغ عددهم 140 طالبا وطالبة من حفظة القرآن المتقنين، وهذا العدد ضعف العدد المشارك في يوم السرد القرآني في العام الماضي.

وأشار إلى أن يوم السرد القرآني بدأ اليوم من السادسة صباحا ومن المقرر أن ينتهي في السادسة مساءا، وأعمار المشاركين تبدأ من عشر سنوات وحتى 20 سنة.

وذكر أن حفظة القرآن الكريم توافدوا علينا في السادسة صباحا في همة عالية لسرد القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة، منوها أن لدينا نماذج مشرفة من أهل القرآن الذين نشرف بهم اليوم.

يوم السرد القرآني

وتشارك العديد من الجهات فى المبادرة، أبرزها: مكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر، والمعاهد الأزهرية الحكومية، ٢٠٢ مقر، ونظيرتها الخاصة ٦٦ معهدًا فى ٩ محافظات، والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر داخل مصر وخارجها، ومجمع البحوث الإسلامية «مناطق وعظ الأزهر»، ومدينة البعوث الإسلامية، وجامعة الأزهر، والإدارة العامة لرياض الأطفال، ومؤسسات ومراكز إسلامية على مستوى العالم، بالإضافة إلى مشاركة الأفراد داخل مصر وخارجها.

و تشارك المعاهد الأزهرية فى عدد من دول العالم خارج مصر، أبرزها: إندونيسيا، ونيجيريا، وأوغندا، والصومال، والعراق، وجنوب إفريقيا، وتشاد، والنيجر، وتنزانيا، وبلغ عدد المشاركين الذين سجلوا أسماءهم ٨٥٧٨٤ مشتركًا، من داخل مصر وخارجها. وتأتى النسخة العالمية هذا العام استكمالاً للنجاح الكبير الذى حققته المبادرة فى عامها الأول، فى سرد القرآن كاملاً فى جلسة واحدة، فى حدث تاريخى شهدته مصر، وفى هذا العام، تتسع المشاركة لتشمل مشاركين من دول مختلفة حول العالم.

ودعت الإدارة العامة لشؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية، جميع طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن، والأفراد داخل مصر وخارجها للمشاركة فى هذه المبادرة، والتى تستهدف إحياء عظمة القرآن فى النفوس.

يوم السرد القرآني السرد القرآني القرآن الكريم حفظة القرآن قراء القرآن مكاتب تحفيظ القرآن الأزهر الشريف

