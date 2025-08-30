حاجة تفرح.. براعم الإيمان يتألقون في فعاليات السرد القرآني بكفر الشيخ| فيديو

شهدت مقرات السرد القرآني بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، صباح اليوم السبت، توافدًا كبيرًا من المشاركين في مبادرة يوم السرد القرآني، التي تهدف إلى ترسيخ القيم القرآنية في نفوس الأجيال الناشئة.

وحرص الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وقيادات المنطقة الأزهرية، على متابعة استقبال الأطفال المشاركين في الفعاليات.

وأكد الشيخ "طلحة" أن المنطقة قامت بتجهيز المقرات بشكل كامل لضمان نجاح الفعالية واستيعاب الأعداد الكبيرة من الحضور.

وتفقد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، مقرات السرد بمعهد محمد رجب الابتدائي بكفر الشيخ، ومكتب تحفيظ دار الحاج ماضي دويدار بسيدي سالم، ومقر السرد بمعهد منشأة عباس الثانوي بنين، وبرفقته إبراهيم المصري، موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة فعاليات اليوم السرد القرآني، والدكتور محمود المصري، موجه شؤون القرآن بإدارة كفر الشيخ.

ووجه رئيس المنطقة والوفد المرافق له بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمشاركين، بما في ذلك الأدوات التعليمية والمساحات المناسبة، لضمان تجربة مثمرة ومريحة للجميع.

ومن جانبه أشار الشيخ أحمد رمضان، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة، إلى أن الإقبال الواسع من مختلف الأعمار، من حفظة القرآن والمهتمين بالعلوم الشرعية وحتى الأسر التي حرصت على اصطحاب أطفالها، يعكس أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الوعي الديني.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر الفهم الصحيح للقرآن الكريم، من خلال أسلوب السرد القصصي الذي يسهل تدبر معانيه، ومن المتوقع أن تستمر الأنشطة المصاحبة لـ "يوم السرد القرآني" حتى نهاية الفعالية، في ظل حالة من الرضا والقبول لدى الحضور والمنظمين.