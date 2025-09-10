قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأول مرة في مصر.. شحن كارت الكهرباء حصريًا عبر تطبيق أورانچ
الخارجية الأمريكية: خطوات إسبانيا ضد إسرائيل مثيرة للقلق وتعزز الإرهـ اب
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
د. أمل منصور تكتب: الحب وفارق العمر
ديني

نماذج مُشرفة.. تكريم خاص من وكيل الأزهر لأوائل الثانوية الأزهرية

محمد صبري عبد الرحيم

كرم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، اليوم الأربعاء، بحضور قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك في احتفالية نظمتها مشيخة الأزهر الشريف تقديرًا لجهودهم وتفوقهم العلمي.

 نماذج مشرفة وقدوة يحتذى بها 

وأعرب وكيل الأزهر عن اعتزازه بأبناء الأزهر المتفوقين، مشيرًا إلى أنهم يمثلون نماذج مشرفة وقدوة يحتذى بها بين زملائهم، مؤكدًا أن الأزهر يولي طلابه كل عناية ورعاية بما يضمن إعدادهم علميًا وأخلاقيًا لخدمة الدين والوطن.

كما وجه الدكتور الضويني رسالة للأوائل دعاهم فيها إلى مواصلة الجد والاجتهاد، والتمسك بالقيم والأخلاق، ليكونوا لبنات صالحة في بناء المجتمع، معربًا عن شكره لأسرهم التي دعمت أبناءها حتى وصلوا إلى هذه المكانة المتميزة.

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الأزهرية أوائل الثانوية الأزهرية تكريم أوائل الثانوية الأزهرية الأزهر وكيل الأزهر محمد الضويني

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

مصطفى محمد

سر عدم مشاركة مصطفى محمد أساسيا مع منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا

منتخب مصر

منتخب ناشئات السلة يفوز على المغرب ويتأهل لربع نهائي الأفروباسكت

سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ: منتخبنا عانى من الخروج بتصفيات كأس العالم أمام منتخبات إفريقيا الوسطى وليبيريا

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

هذه المدن تشترط عدم تركيب لوحات أمامية للسيارات.. ما السر؟

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

من غير ميكانيكي.. 7 أصوات في سيارتك تكشف سبب الأعطال

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

