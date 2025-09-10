في احتفالية خاصة.. وكيل الأزهر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية

كرّم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، اليوم الأربعاء، بحضور قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك في احتفالية نظمتها مشيخة الأزهر الشريف تقديرًا لجهودهم وتفوقهم العلمي.

وأعرب وكيل الأزهر، عن اعتزازه بأبناء الأزهر المتفوقين، مشيرًا إلى أنهم يمثلون نماذج مشرفة وقدوة يحتذى بها بين زملائهم، مؤكدًا أن الأزهر يولي طلابه كل عناية ورعاية بما يضمن إعدادهم علميًا وأخلاقيًا لخدمة الدين والوطن.

كما وجه الدكتور الضويني رسالة إلى الأوائل دعاهم فيها إلى مواصلة الجد والاجتهاد، والتمسك بالقيم والأخلاق، ليكونوا لبنات صالحة في بناء المجتمع، معربًا عن شكره لأسرهم التي دعمت أبناءها حتى وصلوا إلى هذه المكانة المتميزة.

اعتماد نتيجة الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 80.2%

يذكر أن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اعتمد نتيجة الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (‏العلمي– الأدبي)، ‏للعام الدراسي 2024/2025م، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وخالد إبراهيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية.

وتقدم إلى أداء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسمين العلمي والأدبي، 66369 طالبا وطالبة، حضر منهم 66330 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة ‏‏80.25%.

وتقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكل الطلاب الناجحين، وحاثًّا إياهم على مواصلة الجد والاجتهاد في مسيرتهم العلمية والعملية، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة ‏الجامعية.